frontpage Tiril Eckhoff vant overlegent i Kollen. Men her kunne det gått galt.

Tiril Eckhoff vant overlegent i Kollen. Men her kunne det gått galt.

Tiril Eckhoff (26) kunne juble for en etterlengtet seier, men et ekorn kunne fort skapt trøbbel for henne. – Jeg håper ikke jeg drepte det?