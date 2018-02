«Super-Svendsen» gikk Norge inn til stafettsølv: – Det er helt rått

skiskyting

Dårlig skyting av de norske kvinnene kunne ha ødelagt alt av medaljesjanser for det norske mixed-laget. Marte Olsbu bommet tre ganger på sin etappe, og Tiril Eckhoff bommet så mye at hun måtte ut i strafferunde etter den andre skytingen.

Men to svært gode etapper av Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø sørget for at Norge var med i medaljekampen.

Ingen kunne gjøre noe med Fourcade og Frankrike, men på siste skyting parkerte Svendsen konkurrentene om sølvet, og sikret en annenplass.

– Det er rått at vi vinner en sølvmedalje, selv om vi har én strafferunde. Det er utrolig det vi leverer i skisporet i dag, sa skiskytterekspert Martin Eng på Eurosport etter løpet.

Og tallene beviste at kommentatoren hadde rett. I langrennsløypen var det norske laget helt suverene, 55 sekunder foran gullvinner Frankrike. Men med elleve ekstraskudd og en strafferunde ble det ikke gullmedalje for Norge i dag.

– Jeg er fortsatt skuffet over min etappe, men takk til Emil og Johannes for to fenomenale etapper. Jeg tenkte at jeg er Norges største synder da jeg sendte Johannes ut på tredje etappe, men godt at de gjør en utrolig god jobb, sa Tiril Eckhoff etter at sølvmedaljene var sikret.

– Lå på grensen

Johannes Thingnes Bø gikk ut 1,20 bak lederen, men gikk som vanlig et fantastisk løp i sporet.

– Jeg måtte bare brenne til og lå på grensen hele tiden. Men jeg klarte å jage videre og ta rygg etter rygg. Det var en fantastisk etappe. Vi visste at vi måtte være perfekte, og det klarte vi ikke. Likevel klarer vi å kjempe oss inn til medalje, og det er godt som gull. Det er godt levert, så vi skal være godt fornøyde med sølvet, sa Thingnes Bø etter løpet.

Trener Egil Kristiansen hadde mistet håpet om medaljer før Thingnes Bø gikk ut på sin etappe.

– Jeg tror vi vant sølvet denne gangen, det er ganske sikkert. Emil viser at han nok en gang er en mann som kan avgjøre i stressede situasjoner, sier Kristiansen til Aftenposten.

Italia spurtslo Tyskland i kampen om bronseplassen. Tyskerne la inn protest på grunn av ulovlig sporbytte på oppløpet, men juryen avviste protesten.

Dårlig skyting

Marte Olsbu fikk problemer allerede på første skyting. Hun bommet to ganger, og klusset med ekstraskuddene. Dermed var Norge 25 sekunder bak teten, og gikk ut på en 17. plass.

Hun tok inn et par sekunder på den andre runden, men fikk nok en bom på den stående skytingen. Også her klusset hun med ekstraskuddet, og tapte flere sekunder på å fikse problemene. Hun sendte Tiril Eckhoff ut på den andre etappen 32 sekunder bak Laura Dahlmeier og Anaïs Bescond.

– Jeg gikk et helt ok løp, måtte bruke tre ekstraskudd. Det er litt for mye til å være med opp i toppen. Jeg ble litt stresset da jeg måtte bruke ekstraskudd, sa Marte Olsbu til Eurosport etter sin etappe.

Strafferunde på Eckhoff

Eckhoff åpnet knallhardt og tok tolv sekunder allerede etter 1,6 kilometer. Men som lagvenninnen leverte hun dårlig på standplass. På første liggende bommet hun to ganger, og gikk ut 42 sekunder bak Italia i ledelsen.

På andre skyting bommet alle lagene i tet, men for Eckhoff ble det enda verre. Hun bommet fire ganger, og måtte ut i strafferunde. Tyskland var favoritter før øvelsen, og gikk ut 1,19 foran Norge.

– Jeg er sykt skuffet over meg selv. Jeg prøvde å kjempe, men plutselig sto jeg der med tre bom på stå, og da hjelper det ikke å gå fort. Jeg gikk litt over evne for å ta igjen de foran, og da blir det litt skjelving. Jeg beklager, sa Eckhoff til Eurosport.

Tilbake i medaljekampen

Dermed måtte de norske herrene levere langt over evne for å knappe inn på forspranget. Tyskland gikk alene i tet, og økte forspranget da Erik Lesser skjøt feilfritt på første skyting. Johannes Thingnes Bø hadde dårlige forhold, men klarte likevel å treffe alle fem blinkene.

Som vanlig gikk han hurtig ute i løypa, og med en kjapp andreskyting tok han godt innpå de foran. Plutselig var Norge med i medaljekampen igjen. Da Emil Hegle Svendsen gikk ut på ankeretappen lå Norge sammen med Frankrike og Italia, og kjempet om sølvmedaljen.

Emil Hegle Svendsen, Martin Fourcade, Dominik Windisch gikk ut sammen, og startet øyeblikkelig jakten på Peiffer og Tyskland som gikk ut 32 sekunder foran.

På første skyting bommet Peiffer to ganger, og plutselig var gullkampen i gang. Fourcade parkerte tyskeren på den andre runden, og var helt overlegen ut fra siste skyting.

Og da både Italia og Tyskland leverte dårlig på siste skyting, kunne Emil Hegle Svendsen gå Norge inn til en sølvmedalje.

Det er andre gangen det arrangeres mixedstafett i skiskyting. I Sotsji vant Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen. Norge vant den eneste mixedstafetten i sesongen, i Östersund