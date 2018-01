Skiskytterpar i sorg etter å ha mistet sønnen (13)

skiskyting

– Vi er i bunnløs sorg. Det ufattelige og utenkelige har likevel skjedd. Man skal ikke miste et barn på 13 år, sier de to tidligere skiskytterne Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen i en pressemelding.

Det var 1. nyttårsdag David ble funnet død i sin egen seng. Han hadde feiret nyttår med familien kvelden før.

– Det var en glad og fornøyd gutt som gikk til sengs. Alt var helt normalt.

– For cirka fire år siden fikk David påvist at han hadde svak epilepsi. Men det var ikke noe stort problem. Han levde et helt normalt liv. Fotball var det store i livet hans. Det var fotball sammen med lagkamerater i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom Fifa-spill i sofaen eller fotball i stuen med softball. Real Madrid var laget hans, sier foreldrene.

Obdusert

David er obdusert, men den endelige rapporterten er ikke ventet før om to-tre måneder.

– Ut fra det vi kan skjønne, må David ha fått et sterkt epileptisk anfall mens han sov, sier Frode og Gunn Margit.

Tirsdag 9. januar blir det begravelse i Haug kirke. Denne er åpen for familie og venner.

– Et kriseteam fra helsevesenet stilte raskt opp. Det samme har Ringerike kommune gjort gjennom prest, helsesøster og skole. Vi er også blitt tatt godt hånd om av politiet som automatisk kobles inn når et barn helt uventet dør, sier Andreassen og Andresen.

Minnestund fredag

– Vi setter stor pris på all støtte vi har mottatt. Vi må så raskt som mulig vende tilbake til hverdagen med jobb og oppfølging av barn. Men vi kommer til å sørge i lang tid framover, sier de.

Fredag holdes det minnestund for David på Haugsbygd ungdomsskole.

Familien ønsker ro i tiden som kommer, opplyser familiens talsmann Ole Martin Solberg.

Gunn Margit Andreassen vant OL-sølv og -bronse. Hun tok også tre VM-gull for lag.

Frode Andresen vant VM-gull individuelt i 2000.