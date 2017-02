Russiske supportere skaper frykt i VM-leiren: – Vi tør ikke spise kaker

Perioden før og under VM i skiskyting i Hochfilzen i Østerrike har vært preget av mye dopingbråk. Mest synlig har bråket vært mellom franske Martin Fourcade og de russiske utøverne. Men også Gabriela Koukalová og andre tsjekkiske utøverne har uttalt seg, og det har ikke skapt glede i det russiske supportermiljøet.

Koukalova sier til den russiske avisen Sport-Express at alle har mottatt skriftlige trusler fra russere. Avsenderne skal ha truet med å lure ulovlige preparater i maten til de tsjekkiske utøverne.

– Vi kan dessverre ikke spise kaker, eller ta imot godteri av folk. Vi overvåker alt svært nøye. Jeg dobbeltsjekker at jeg har låst døren når jeg forlater rommet for å minimere risikoen, sier hun til Sport-Express.

Frykter positive prøver

Det tsjekkiske landslaget frykter at positive dopingprøver kan bli resultatet dersom noen får lurt noe i maten deres. Den tsjekkiske landslagstreneren Michal Malek bekrefter at utøverne har mottatt brev med trusler.

− Det er riktig. Det er sannsynligvis på grunn av at vi aktivt har argumentert mot doping. Men ingen av oss har fornærmet noen. Det er vanskelig å forstå, sier han til Sport-Express.

Tsjekkia var et av landene som var mest kritisk til at Russland fikk arrangere VM i 2021, og han tror truslene kommer av den grunn. Han forteller at de tar forholdsregler etter truslene, og er påpasselig med å lukke dører og vinduer på hotellet .

– Tidligere har fans ofte gitt oss gaver, men nå kan vi ikke ta imot noe fra supportere, sier han til Sport-Express.

Ole Einar Bjørndalen og Martin Fourcade har gått lengst i kritikken mot det russiske landslaget etter dopingavsløringene i McLaren-rapporten.

De to og flere andre utøvere fikk Det internasjonale skiskytterforbundet til å avholde en ekstraordinær kongress, hvor de blant annet fattet vedtakk om at Russland mister retten til å arrangere VM i 2021.

Forlot seremonien

Fourcade ga før VM tydelig uttrykk for at han ikke synes den russiske utøveren Loginov skulle få lov til å delta etter at han ble tatt for EPO-bruk i 2013. Under premieseremonien etter mixedstafetten i starten av mesterskapet nektet de russiske utøverne å ta Fourcade i hånden, og Fourcade gikk av pallen og forlot seremonien.

Kvelden før VM-starten slo politiet til mot hotellet til den kasakhstanske landslaget etter mistanke om dopingbruk. Ingen av utøverne testet positiv på prøvene som ble tatt i forbindelse med razziaen.