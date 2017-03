Politiet måtte stoppe skiskytternes avslutningsfest

I helgen ble verdenscupen i skiskyting avsluttet med seier til Tiril Eckhoff og Martin Fourcade. Det det ble markert med en avslutningsfest på Holmenkollen Park Hotel.

Like før midnatt ble brannalarmen utløst, og brannvesenet rykket ut til hotellet. Noe brann ble ikke funnet, og senere kom også politiet til stedet. De bestemte seg for å stoppe skiskytternes fest.

Det bekrefter kommunikasjonssjef i Holmenkollen skifestival, Emilie Nordskar, til NRK.

– Politiet avsluttet festen fordi brannalarmen hadde blitt utløst manuelt flere steder av noen som løp i gangene på hotellet og hadde det moro, sier Nordskar til NRK.

Festen ble arrangert av det Internasjonale skiforbundet og Holmenkollen skifest, og både skiskyttere og støtteapparat deltok på festen. Politiet sier at det var over 400 personer til stede, og festen var et lukket arrangement.

– Festen var et lukket arrangement for utøvere og støtteapparat som en avslutning på skiskyttersesongen. Det var irriterende for dem som hadde det hyggelig på festen at den måtte stenge, sier Nordskar til NRK.

Hotellet har ikke kommentert saken så langt.

Norge fikk to seire i den avsluttende helgen i Oslo. Først vant Johannes Thingnes Bøe på sprinten, før Tiril Eckhoff tok seieren i gårsdagens avslutningsrenn.