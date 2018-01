Sjefen avslører Bjørndalens reaksjon på OL-vrakingen

skiskyting

Ole Einar Bjørndalen (43) er vraket til OL i Pyeongchang. Det bekrefter Olympiatoppen i en pressemelding mandag.

Dermed stopper Bjørndalen etter alle solemerker på åtte gull, fire sølv og én bronse i OL-sammenheng.

I stedet er dette Norges tropp på herresiden: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abée-Lund.

Bjørndalen sier til Aftenposten at han vil først kommentere beslutningen senere mandag.

Det ble også tatt ut utøvere til en rekke andre øvelser i OL og Paralympics mandag. Se hele listen nederst i saken.

Har du lest denne kommentaren?

«Grundige diskusjoner

Like før pressemeldingen publiserte TV 2 en artikkel med opplysninger om spillet bak uttaket. Der hevdet kanalen at skiskytterforbundet leverte en innstilling om å vrake Bjørndalen, men at Olympiatoppen skal ha uttrykt «en viss motstand» mot beslutningen.

Det er i utgangspunktet rom for at Olympiatoppen overprøver forbundets uttak. Dette gjorde de imidlertid ikke.

– Bjørndalen ble ikke innstilt til uttak av idrettssjefen i skiskyting, og Olympiatoppen har i etterkant av innstillingen hatt grundige diskusjoner med ledelsen i skiskyting om uttaket, og utfordret grunnlaget for innstillingen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldingen.

Han sier også at vrakingen «angår alle oss som er opptatt av vintersport» og at det er synd at Bjørndalen ikke får delta.

– Alltid vanskelig

Mannen som hadde ansvaret for forbundets innstilling er idrettsjef Per Arne Botnan. Han forklarer vrakingen av Bjørndalen slik:

– Det er selvfølgelig alltid vanskelig med uttak. Det er tøft og vanskelig å vrake Bjørndalen, men vi gjør det fordi vi må se på resultater. De var ikke god nok, sier Botnan til Aftenposten.

Bjørndalen fikk beskjeden i god tid før pressemeldingen kom mandag klokken 12. Botnan sier han ble møtt med forståelse fra Bjørndalen da han ga beskjeden.

– Han skjønte at vi måtte da en vurdering basert på resultater, forteller Botnan.

Før han tok gull i Sotsji-OL hadde ikke Bjørndalen vunnet et eneste renn i verdenscupen denne sesongen. Men Botnan fremhever at det har vært annerledes denne sesongen.

– Vi har tatt Ole Einars evne til å toppe formen til mesterskap med i vurderingen, men i år har han vært lengre bak enn tidligere, sier Botnan.

Han forteller videre at kun OL-uttatte utøvere - og dermed ikke Bjørndalen - blir å se i den kommende verdenscuphelgen i Anterselva.

Skuffende verdenscupresultater

Bjørndalen har ikke prestert på sitt beste denne sesongen. Vrakingen vil likevel vekke oppsikt i skiskytterverdenen, på bakgrunn av 43-åringens tidligere resultater. Bjørndalen er tidenes vinterolympier med åtte gull, fire sølv og én bronse.

Før uttaket virket fem menn sikre: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland og Henrik L'Abée-Lund. Det store usikkerhetsmomentet var, etter det Aftenposten forstår, den sjette plassen: Ole Einar Bjørndalen eller Erlend Bjøntegaard?

Bjørndalens beste individuelle plasseringer denne sesongen er to 18.-plasser fra åpningshelgen i Østersund. I tillegg var han med å vinne stafetten i Hochfilzen i desember.

Bjøntegaard har i motsetning til Bjørndalen oppfylt de formelle kravene om to plasseringer innenfor topp 12. Han ble nemlig nummer 10 to ganger under verdenscuphelgen i Annecy. Også Bjøntegaard var på Norges vinnende lag under Hochfilzen-stafetten.

Tore Øvrebø forteller at opptakskravene ble avgjørende for uttaket:

– Resultatene Ole Einar Bjørndalen har oppnådd individuelt i verdenscupen (18, 31, 18, 28, 46, 52, 36, 42) er ikke gode nok. Han har dessverre ikke oppnådd kravene, og det er andre løpere på laget som har prestert bedre og oppfylt kriteriene. Disse løperne fortjener naturligvis muligheten til å delta i Pyeongchang, sier Øvrebø.

– Sykt

Søndag ble Johannes Thingnes Bø, som selv er selvskreven på OL-laget, spurt om muligheten for et OL uten Bjørndalen.

– Akkurat det er ganske sykt å tenke på, sa Bø til NTB, etterfulgt av latter og en nesten sjokkert mine.

Stryningen var bare ni måneder gammel da Bjørndalen fikk OL-debuten under OL på Lillehammer i 1994.

– Han har vært med i flest OL, og han har flest gull av alle løpere. Han er tidenes vinterolympier, så det er helt rått det han har gjort, sa Bø søndag.

Uttak til OL og Paralympics: Mandagens uttak til Paralympics i Pyeongchang: Langrenn: Kvinner: Birgit Skarstein, Frol IL Menn: Håkon Grønsveen Olsrud, Nordbygda/Løten Ski Langrenn og skiskyting: Menn: Trygve Toskedal Larsen, Avaldsnes IL/Trysilgutten IL Nils-Erik Ulset,Tingvoll IL Mandagens uttak til De olympiske leker i Pyeongchang: Freestyle ski: Menn: Ferdinand Dahl, Ingierkollen Rustad Slalomklubb Kombinert: Espen Andersen, Lommedalens IL Jørgen Graabak, Byåsen IL Jarl Magnus Riiber, IL Heming Jan Schmid, Sjetne IL Langrenn: Kvinner: Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker Menn: Niklas Dyrhaug, Tydal IL Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL Didrik Tønseth, Byåsen IL Skiskyting: Kvinner: Marte Olsbu, Froland IL Synnøve Solemdal, Tingvoll IL Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF Menn: Lars Helge Birkeland, Birkenes IL Erlend Øvereng Bjøntegård, IL Bevern Tarjei Bø, Markane IL Johannes Thingnes Bø, Markane IL Henrik L´Abée-Lund, Oslo Skiskytterlag Emil Hegle Svendsen, Trondhjems SSK Tidligere er følgende utøvere tatt ut til OL og Paralympics: Uttak til de paralympiske leker i Pyeongchang: Alpint: Jesper Saltvik Pedersen, Plogen Skiklubb Curling (mixed): Rikke Iversen, Halden Curling Club Rune Lorentsen, Halden Curling Club Sissel Løchen, Stavanger Curlingklubb Jostein Stordahl, Halden Curling Club Ole Fredrik Syversen, Halden Curling Club Uttak til De olympiske leker i Pyeongchang: Alpint: Kvinner: Nina Haver Løseth, Spjelkavik IL Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival Menn: Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpinklubb Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb Leif Kristian Nestvold-Haugen, Lommedalens IL Jonathan Nordbotten, Ingierkollen Rustad Slalomklubb Sebastian Foss Solevaag, Spjelkavik IL Aksel Lund Svindal, NeRo Alpin Curling: Herrelag: Markus Høiberg, Oppdal Curling Club Torger Nergård, Snarøen Curling Club Håvard Vad Petersson, Snarøen Curling Club Christoffer Svae, Snarøen Curling Club Thomas Ulsrud (skip), Snarøen Curling Club Mixed doublelag: Magnus Nedregotten, Oppdal Curlingklubb Kristin Moen Skaslien, Oslo Curlingklubb Freestyle ski: Kvinner: Johanne Killi, Dombås IL Menn: Øystein Bråten, Torpo IL Langrenn: Kvinner: Marit Bjørgen, Rognes IL Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL Ragnhild Haga, Åsen IL Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming Heidi Weng, IL i BUL Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb Menn: Hans Christer Holund, Lyn Ski Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski Martin Johnsrud Sundby, Røa IL Skøyter: Kvinner: Hege Bøkko, Hol IL Ida Njåtun, Asker Skøyteklubb Menn: Håvard Bøkko, Hol IL Sindre Henriksen, Fana IL Allan Dahl Johansson, Aktiv Skøyteklubb Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL Simen Spieler Nilsen, Arendal Skøiteklub Sverre Lunde Pedersen, Fana IL Snowboard: Kvinner: Silje Norendal, Kongsberg IF, Snowboard KIF Menn: Marcus Kleveland, Dombås IL – Alpin Snowboard I tillegg er parahockeylandslaget og ishockeylandslaget tatt ut til å representere Norge i henholdsvis Paralympics og OL. Spillertroppene blir tatt ut i januar.

Uttak til OL og Paralympics:

Mandagens uttak til Paralympics i Pyeongchang:

Langrenn:

Kvinner:

Birgit SkarsteinFrol IL

Menn:

Håkon Grønsveen OlsrudNordbygda/Løten Ski

Langrenn og skiskyting:

Menn:

Trygve Toskedal LarsenAvaldsnes IL/Trysilgutten IL

Nils-Erik UlsetTingvoll IL

Mandagens uttak til De olympiske leker i Pyeongchang:

Freestyle ski:

Menn:

Ferdinand DahlIngierkollen Rustad Slalomklubb

Kombinert:

Espen AndersenLommedalens IL

Jørgen GraabakByåsen IL

Jarl Magnus RiiberIL Heming

Jan SchmidSjetne IL

Langrenn:

Kvinner:

Kathrine Rolsted HarsemIL Varden Meråker

Menn:

Niklas DyrhaugTydal IL

Finn Hågen KroghTverrelvdalen IL

Didrik TønsethByåsen IL

Skiskyting:

Kvinner:

Marte OlsbuFroland IL

Synnøve SolemdalTingvoll IL

Ingrid Landmark TandrevoldFossum IF

Menn:

Lars Helge BirkelandBirkenes IL

Erlend Øvereng BjøntegårdIL Bevern

Tarjei BøMarkane IL

Johannes Thingnes BøMarkane IL

Henrik L´Abée-LundOslo Skiskytterlag

Emil Hegle SvendsenTrondhjems SSK

Tidligere er følgende utøvere tatt ut til OL og Paralympics:

Uttak til de paralympiske leker i Pyeongchang:

Alpint:

Jesper Saltvik PedersenPlogen Skiklubb

Curling (mixed):

Rikke IversenHalden Curling Club

Rune LorentsenHalden Curling Club

Sissel LøchenStavanger Curlingklubb

Jostein StordahlHalden Curling Club

Ole Fredrik SyversenHalden Curling Club

Uttak til De olympiske leker i Pyeongchang:

Alpint:

Kvinner:

Nina Haver LøsethSpjelkavik IL

Ragnhild MowinckelSportsklubben Rival

Menn:

Kjetil JansrudPeer Gynt Alpinklubb

Aleksander Aamodt KildeLommedalens IL

Henrik KristoffersenRælingen Skiklubb

Leif Kristian Nestvold-HaugenLommedalens IL

Jonathan NordbottenIngierkollen Rustad Slalomklubb

Sebastian Foss SolevaagSpjelkavik IL

Aksel Lund SvindalNeRo Alpin

Curling:

Herrelag:

Markus HøibergOppdal Curling Club

Torger NergårdSnarøen Curling Club

Håvard Vad PeterssonSnarøen Curling Club

Christoffer SvaeSnarøen Curling Club

Thomas Ulsrud (skip) Snarøen Curling Club

Mixed doublelag:

Magnus NedregottenOppdal Curlingklubb

Kristin Moen SkaslienOslo Curlingklubb

Freestyle ski:

Kvinner:

Johanne KilliDombås IL

Menn:

Øystein BråtenTorpo IL

Langrenn:

Kvinner:

Marit BjørgenRognes IL

Maiken Caspersen FallaGjerdrum IL

Ragnhild HagaÅsen IL

Astrid Uhrenholdt JacobsenIL Heming

Heidi WengIL i BUL

Ingvild Flugstad ØstbergGjøvik Skiklubb

Menn:

Hans Christer HolundLyn Ski

Johannes Høsflot KlæboByåsen IL

Simen Hegstad KrügerLyn Ski

Martin Johnsrud SundbyRøa IL

Skøyter:

Kvinner:

Hege BøkkoHol IL

Ida NjåtunAsker Skøyteklubb

Menn:

Håvard BøkkoHol IL

Sindre HenriksenFana IL

Allan Dahl JohanssonAktiv Skøyteklubb

Håvard Holmefjord LorentzenFana IL

Simen Spieler NilsenArendal Skøiteklub

Sverre Lunde PedersenFana IL

Snowboard:

Kvinner:

Silje NorendalKongsberg IF, Snowboard KIF

Menn:

Marcus KlevelandDombås IL – Alpin Snowboard

I tillegg er parahockeylandslaget og ishockeylandslaget tatt ut til å representere Norge i henholdsvis Paralympics og OL. Spillertroppene blir tatt ut i Januar.