Norge raskest i spurtdrama - sikret knallsterk andreplass på stafetten

Franziska Hildebrand gikk Tyskland inn til seier på skiskytterstafetten i Sør-Korea. Tiril Eckhoff og Marte Olsbu avsluttet forrykende og sikret norsk 2.-plass.

Det tyske laget som best av Nadine Horchler, Maren Hammerschmidt og Denise Herrmann ved siden av Hildebrand ledet så å si hele veien, men fikk skikkelig kamp av den norske kvartetten mot slutten, selv om den tyske seieren var trygg nok.

I mål hadde tyskerne en margin på 22,8 sekunder til de norske jentene etter å ha gått inn til 1.07.35,6. Det ble en strafferunde og sju ekstraskudd. Norge hadde også en strafferunde, men hele 11 ekstraskudd, så på standplass var ikke de norske jentene særlige stødige.

Kaia Wøien Nicolaisen innledet brukbart og var ikke mer enn drøye 17 sekunder etter teten. Hun pådro seg et ekstraskudd på liggendeskytingen, men var ellers feilfri.

Hilde Fenne, på den andre etappen, måtte bruke et ekstraskudd på liggende, men misset fullstendig på stående, der det ble tre ekstraskudd og strafferunde. Da var de norske jentene hektet av med over minuttet.

Sterk Eckhoff-etappe

Tiril Eckhoff startet en aldri så liten norsk redningsaksjon på den tredje etappen. Hun fikk riktignok to ekstraskudd på liggende.- og et på ståendeskytingen, men gikk fort. Dermed var de norske jentene med i kampen om en pallplass igjen.

Da Eckhoff kunne sende Marte Olsbu ut på ankeretappen var avstanden fram til teten på 34,2 sekunder, og det ga et aldri så lite håp.

Olsbu innledet med to ekstraskudd på sin første skyting, men tsjekkernes ankerkvinne Gabriela Koukalová skjøt fullt. Det viste seg snart at det skulle bli en kamp mellom Koukalova og Olsbu om annen plassen. Svenskene var også med i denne kampen, for svenskene gikk forbi Eckhoff ut fra ståendeskytingen på nest siste etappe. Det ble en thrilleravslutning mot slutten, og der viste Olsbu seg å være den sterkeste.

Norsk opptur

Etter et ekstraskudd på siste skyting, det samme som Koukalova, hadde Marte Olsbu virkelig god fart i sporet. Inn på oppløpet kom Norge, Tsjekkia og Sverige så å si likt. Det ble en voldsom spurt, og det endte med stang inn for de norske jentene.

Olsbu slo Koukalova med en tåspiss. Det skilte ett tiendedel mellom dem i mål. Sverige på fjerdeplass var ikke mer enn to tiendedeler etter det norske laget. Så mye mer tett og spennende kunne det ikke bli.

Italia på femteplass var heller ikke langt bak. Dorothea Wierer som gikk ankeretappen, ble slått med 2,9 sekunder av svenskene. De italienske jentene klarte seg unna ekstrarunder, men måtte bruke 11 ekstraskudd.

Etter at Tiril Eckhoff sikret seg en seier i Pyeongchang tidligere i uken samt at det ble annenplass i den avsluttende stafetten, ble prøve-OL en opptur for de norske jentene etter en heller helsvart innsats i VM i Hochfilzen i februar.

(©NTB)