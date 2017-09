Skiskytterpresidenten etter at nyheten kom: - Vi ble tatt på senga

skiskyting

Det er stor arbeidsbelastning som skal være årsaken til at 42-åringen fra Nordfjord nå gir seg som sjef for norske skiskyttere knappe fem måneder før OL.

42 år gamle Djupvik ble ansatt som skiskytternes idrettsjef i 2014. Han har en fortid som trener for herrelandslaget i langrenn.

– Vi ble tatt litt på senga her og nå jobber vi med å få ut en pressemelding om det som har skjedd, sier skiskytterpresident Erlend Slokvik til Aftenposten.

Forbundet hadde ikke tenkt seg at Djupviks avgang skulle lekke til mediene før de hadde fått forberedt seg på det.

– I den pressmeldingen vil vi si noe om hva som skjer videre nå. Men på dette tidspunktet vil vi ikke gi noen videre kommentarer, sier Slokvik.

– En bra mann

– Jeg synes det er veldig synd. Han var en bra mann. Det er tøft å miste ham foran en OL-sesong, sier NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold.

– Jeg er overrasket over at den beskjeden kommer nå. Vi er snart i oktober. Det er uheldig. Men samtidig forstår jeg det når man ser på arbeidsbelastningen. Han har i tillegg en familie, og jeg må ærlig innrømme at det hørtes ut som en umulig oppgave da han tok på seg jobben, sier Hanevold til NRK.

Morten Aa Djupvik var trener for herrelandslaget i langrenn i perioden fra 2006 til 2011. Han ga seg etter VM i Oslo og gikk til sivil jobb i Aker. Men tre år senere var inne i idrettslederjobb igjen.

Det kom overraskende på mange at han tok jobben som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund i 2014.

Bjørndalen synes det er trist

– Veldig trist. Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

– Han var en av grunnene til at jeg valgte å fortsette. Det er overraskende, og det er aldri ideelt når en flin person gir seg, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.