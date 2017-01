Kona til Bjørndalen nærmer seg comeback – kun tre måneder etter fødselen

Tre måneder etter at hun fødte datteren Xenia er skiskytterdronningen Darja Domratsjeva ventelig tilbake i verdenscupsirkuset fredag.

Når den hviterussiske 30-åringen legger ut på sprinten i Oberhof er det 656 dager siden hun sist gikk et renn i verdenscupen. Spørsmålet mange stiller seg er hvor nær toppformen kona til Ole Einar Bjørndalen viser seg å være etter den lange pausen.

På trening i Oberhof de siste dagene har konkurrentene sett Domratsjeva flyte gjennom løypene i kjent stil. Fredag er det konkurranse som gjelder.

Selv er ikke Domratsjeva spesielt snakkesalig om sitt eget comeback. Det overlater hun til andre å sette ord på.

– Hun føler seg bra. Men vi forventer ikke mirakler her, dette må tas skritt for skritt. Vi får se, sier trener Fjodor Swoboda og forsøker å ikke legge press på sin elev.

Den tyske landslagstreneren Gerald Hönig tror heller ikke at publikum i Oberhof får se en Domratsjeva av god gammel klasse. Han advarer samtidig mot å avskrive den hviterussiske seiersmaskinen.

– Det har gått kort tid siden fødselen. Samtidig så vi henne på Sjusjøen i november. Da beveget hun seg og skjøt som om hun aldri hadde hatt pause. Det kjennetegner eksepsjonelle idrettsutøvere, sier han.

For Ole Einar Bjørndalen og kona er rennene i Oberhof de første der begge konkurrerer etter at datteren kom til verden i oktober. Domratsjevas foreldre er med til den tyske skiskyttermetropolen for å bidra med barnepass.

Sist Domratsjeva gikk et verdenscuprenn var 22. mars 2015. Den påfølgende sesongen gikk fløyten på grunn av kyssesyke, og deretter ble konkurransepausen forlenget som følge av graviditeten.

Den hviterussiske stjernen går nå i fotsporene til en rekke skiskytterstjerner som har kommet tilbake for fullt etter fødsel. Franske Marie-Dorin Habert ble mor i september 2014, og påfølgende vinter tok hun to VM-gull.

Liv Grete Skjelbreid tok i 2004 fire gull under VM i Oberhof etter å ha født sin første datter.

(©NTB)