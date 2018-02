Kollaps på siste skyting: – 4. plass er det siste du vil ha

skiskyting

PYEONGCHANG/BERGEN: Franske Martin Fourcade tok OL-gullet på jaktstarten, foran den svenske sensasjonen Sebastian Samuelsson.

Beste norske ble Tarjei Bø på 4. plass. Erlend Bjøntegaard ble nummer 9 på en skuffende norsk dag.

– Det var mye bra i løpet, men jeg får den verste plasseringen du kan få i et OL. Det er kjedelig når det blir 4. plass – det er det siste du vil ha, sier Bø etter løpet.

Det gikk fullstendig galt på siste skyting.

– Det ble bom på første skuddet, bom på andre… Da gikk rullegardinen ned. Det er i slike situasjoner man ønsker å prestere, sier en skuffet Bø.

God norsk start

Bjøntegaard var lengst fremme av de norske på mandagens jaktstart, 17 sekunder bak tyske Arnd Peiffer. Dessverre pådro Bjøntegaard seg en strafferunde på første skyting.

De tre øvrige norske – Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø – skjøt alle feilfritt. Dermed var de alle med i medaljekampen.

Etter den andre skytingen var det to nordmenn som fortsatt hang med. Både Tarjei Bø og Bjøntegaard skjøt feilfritt, mens Svendsen og Thingnes Bø fikk ødelagt jaktstarten med to strafferunder.

Skiskyting jaktstart menn, 12,5 km: Gull: Martin Fourcade, Frankrike 32.51,7 (1) Sølv: Sebastian Samuelsson, Sverige 0.12,0 min. bak (1) Bronse: Benedikt Doll, Tyskland 0.15,1 (1) ...4) Tarjei Bø 1.02,6 (3), 5) Simon Schempp, Tyskland 1.02,7 (3), 6) Benjamin Weger, Sveits 1.03,1 (2), 7) Simon Desthieux, Frankrike 1.03,7 (3), 8) Arnd Peiffee, Tyskland 1.14,1 (3), 9) Erlend Bjøntegaard 1.26,3 (4), 10) Lukas Hofer, Italia 1.32,7 (3). Øvrige norske: 20) Emil Hegle Svendsen 2.41,5 (5), 21) Johannes Thingnes Bø 2.51,0 (6).

Skjøt seg bort

Dermed måtte Norge sette sin lit til Tarjei Bø og Bjøntegaard i medaljekampen. På tredje skyting ble det fullt hus for Bjøntegaard, mens Bø måtte ut i en strafferunde. Men begge var med i medaljekampen for fullt foran fjerde og siste skyting.

En som taklet nervene var franske Martin Fourcade. Han skjøt feilfritt og tok et suverent OL-gull etter kun én bom.

Bø og Bjøntegaard hadde svært gode sjanser på sølv og bronse, men begge kollapset på siste skyting. Bø fikk to strafferunder på fjerde skyting, mens Bjøntegaard bommet tre ganger.

– Aldri skutt i så sterk vind

Dermed ble det ingen norske medaljer, men en kopi av 4.-plassen til Marte Olsbu tidligere på dagen.

– En skikkelig nedtur for det norske laget. Vondt å se på, konstaterte skiskytterekspert Morten Hegle Svendsen i TVNorges studio.

Johannes Thingnes Bø ble nummer 21 etter seks bom.

– Det er vinden som erter meg litt her. Jeg har aldri skutt i så sterk vind, sier lillebror Bø.

Han tror ikke at presset på ham før OL er det som har ødelagt.

– Jeg har jobbet med meg selv for å komme i riktig modus. Jeg tror ikke at det er presset som har gjort at jeg har bommet så mye, sier han.

Neste sjanse for skiskytterherrene er normaldistansen torsdag.

– Tarjei og Erlend må få godkjent. Emil og Johannes skulle vi hatt lenger opp på listen, sier landslagstrener Egil Kristiansen.

– Det raknet litt på siste skytingen. Forholdene var ikke dårlige. Når andre får det til må vi også kunne klare det. Forholdene er like for alle, sier han.