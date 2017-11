Johannes Thingnes Bø med drømmestart: Utklasset konkurrentene i verdenscupåpningen

skiskyting

– Det var tregt føre i dag, så jeg måtte prøve å gå smart. Skytingen var kjempeviktig, og det var deilig å treffe på alle på siste skyting, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– En god start. Nå begynner kampen om den gule trøyen, fastslår torsdagens soleklare vinner.

Ikke uventet ble det en seiersduell mellom Bø og franske Martin Fourcade i verdenscupåpningen i Östersund.

På normaldistansen over 20 kilometer var både Bø og Fourcade feilfrie etter tre skytinger. Forskjellen var bare den at Bø gikk raskere i sporet og skjøt raskere.

Etter første liggende skyting var Bø ti sekunder foran. Etter andre stående skyting var avstanden økt til 17 sekunder, og etter den tredje var avstanden 20,6 sekunder.

Desperat forsøk

Dermed skulle alt avgjøres på fjerde og siste skyting. Fourcade var først ut, og han gjorde et desperat forsøk på rask skyting for å hente inn nordmannen. Det endte med to bom og to tilleggsminutter, og alt var dermed duket for norsk seier.

Johannes Thingnes Bø derimot leverte nok en feilfri serie og kunne gå inn til en kontrollert seier i Östersund. I mål var han to minutter og 14 sekunder foran Fourcade. Det betyr at Bø hadde vunnet selv om Fourcade hadde unngått bomskudd på siste.

– Det var befriende å se ham bomme, sier Bø og smiler.

Om egen innsats sier han dette:

– Hodet var på rett plass i dag. Jeg sto løpet bra, og det viser at langrennsformen er bra. Det er bare å nyte seieren i dag, for det kommer to nye renn i helgen, påpeker Bø.

– Det perfekte løp

Fourcade ble tredjemann til slutt, mens landsmannen Quentin Fillon Maillet (skjøt feilfritt) snek seg foran og ble toer. Sistnevnte var 2.01,0 bak vinnertiden.

– Bortimot det perfekte løp. Alldeles strålende, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er bare deilig å se på det Johannes gjør i dag, sa ekspert Halvard Hanevold.

– Johannes har utviklet seg til å bli en fantastisk skiskytter, også på normaldistanse, konkluderte Hanevold.

De andre nordmennene klarte ikke å henge med helt i toppen, men den norske laginnsatsen var god.

Verdenscup skiskyting, normaldistanse (tilleggsminutter i parentes):

1) Johannes Thingnes Bø, Norge 53.24,5 (0), 2) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 2.01,0 min bak (0), 3) Martin Fourcade, Frankrike 2.14,3 (2), 4) Julian Eberhard, Østerrike 2.17,5 (1), 5) Anton Babikov, Russland 2.20,7 (0).

Øvrige norske: 11) Emil Hegle Svendsen 2.43,1 (2), 14) Lars Helge Birkeland 3.15,2 (2), 18) Ole Einar Bjørndalen 3.43,7 (1), 20) Tarjei Bø 4.10,0 (3), 22) Henrik L'Abée-Lund 4.13,7 (3).