Tårevåt Bronse-Eckhoff i TV-intervju: – Jeg var skikkelig langt nede

skiskyting

PYEONGCHANG/OSLO: Tiril Eckhoff (27) har hatt en sesong med skuffelse og usikkerhet. Men da OL-medaljen sto på spill på lørdagens fellesstart innfridde hun.

Eckhoff skjøt fullt hus - og holdt unna på sisterunden. Dermed vant hun et frenetisk oppgjør om bronsemedaljen. Fossum-løperen ble kun slått av gullvinner Anastasija Kuzmina og Darja Domratsjeva.

– Jeg er skikkelig stolt av meg selv. I går var jeg skikkelig langt nede. Jeg var skikkelig «deppa», sier Eckhoff.

– Selvtilliten er ikke på topp

På de tre første OL-øvelsene ble Eckhoff nummer 24, 9 og 23. Etter at hun endelig lyktes lørdag, kom tårene i intervjuet med TVNorge.

– Jeg er litt emosjonell. Jeg driver med en litt teit idrett. Man skal alltid være beinhard i denne idretten, sier Eckhoff spøkefullt.

Store deler av sesongen har ikke Eckhoff vært i nærheten av de beste. Først 18. januar leverte hun et toppresultat - da hun vant sprinten i Anterselva.

– VI har sett konturene av at Tiril kommer tilbake, sier kvinnelandslagets trener Stian Eckhoff - som også er bronsevinnerens bror.

– Det er klart du blir preget av to måneder med dårlige skyteresultater. Så selvtilliten er ikke på topp, men hun har hatt troen, sier Stian Eckhoff.

– Utrolig imponerende

Dermed tok Eckhoff sin fjerde OL-medalje. På fellesstarten i Sotsji tok hun faktisk også bronsen. Fra det mesterskapet reiste hun dessuten hjem med sprintbronse og mixed-stafett-gull.

Eckhoff og lagvenninne Marte Olsbu kom inn på siste stående rett etter hverandre. Olsbu skjøt også fullt hus, men var litt tregere i sporet.

Dermed ble hun nummer 8.

– Det er utrolig imponerende, sier Eurosport-ekspert Martin Eng om de norske løpernes mentalitet.

Dermed har Norge to medaljer på kvinnesiden - sier Olsbu tok sølv på sprinten.

– Vi er over det vi hadde håpet på fra de individuelle øvelsene. To av jentene har medalje med i bagasjen. Da kan vi ikke si annet enn at vi har truffet bra, sier trener Stian Eckhoff.