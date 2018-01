I dag kan Bjørndalen bli vraket til OL: – Det er sykt å tenke på

skiskyting

I dag presenteres et OL-uttak der Ole Einar Bjørndalen kan være utelatt. Det føles rart for lagkompiser som har hatt skiskytterlegenden som forbilde i mange år.

For første gang siden 1992 ser det ut til at en norsk skiskyttertropp reiser til OL uten tidenes vinterolympier. Det er ventet at uttaket blir offentliggjort i en pressemelding klokken 12.

Johannes Thingnes Bø, Norges beste skiskytter for øyeblikket, var bare ni måneder gammel da Bjørndalen OL-debuterte på hjemmebane på Lillehammer i februar 1994.

– Akkurat det er ganske sykt å tenke på, sier Bø til NTB, etterfulgt av latter og en nesten sjokkert mine.

Hyller veteranen

Han har alltid vært der, Bjørndalen, så lenge Bø kan huske. Han var skiskytingens gigant i det meste av stryningens oppvekst, men nå ser det ut til at kongen blir tvunget til å abdisere.

– Om det skulle skje (at Bjørndalen vrakes fra OL-troppen), så er det kjemperart, sier Bø.

– Han har vært med i flest OL, og han har flest gull av alle løpere. Han er tidenes vinterolympier, så det er helt rått det han har gjort, sier 24-åringen, full av beundring.

Bø presiserer at han ikke ønsker å ta stilling til hvem som bør tas ut, og i skrivende stund vet han heller ikke om Bjørndalen kniper en av de to plassene som han, Henrik L'Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard kjemper om.

Sofareserve?

Bø har selvsagt for lengst sikret seg en plass i OL-troppen. Det har også Tarjei Bø, Lars Helge Birkeland og Emil Hegle Svendsen. Det er denne kvartetten som etter alt å dømme går stafetten i OL, og disse fire vil også få sjanser på flest individuelle øvelser.

Konstituert idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan, kunne søndag ettermiddag bekrefte at forbundet har sendt sin innstilling til Olympiatoppen, som offentliggjør det endelige uttaket.

Det er foreløpig ikke bestemt om de drar til OL med full tropp på elleve utøvere, eller om noen blir hjemmesittende reserver.

– Det har vi ikke helt bestemt ennå. Det er mulig vi reiser med alle, men vi må vurdere litt, sa Botnan til NTB.

