Hevder Norge får italiensk landslagstrener

skiskyting

Italienske Patrick Oberegger har de siste årene vært trener til de italienske skiskytterne, blant andre Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi.

Nå skal han ifølge TV 2 være i sluttforhandlinger om å bli trener for de norske skiskytterkvinnene.

Stian Eckhoff ga seg som trener etter årets sesong, etter å ha vært i laget siden 14/15-sesongen.

TV 2 har snakket med Dorothea Wierer, som håper at treneren bestemmer seg for å avbryte forhandlingene og blir i Italia.

– Det blir en flott opplevelse for ham. Men jeg er veldig skuffet, for han har hjulpet oss med alt de siste årene. Det blir tøft uten ham, men vi må akseptere hans avgjørelse, selv om jeg fortsatt har et lite håp om at han blir her, sier Wierer til TV 2 Sporten.

Oberegger er i dag bosatt i Italia, men er kjæreste med den tidligere norske skiskytteren Jori Mørkve. Hun har to bronsemedaljer i stafett fra VM i 2007.

Norge har hatt problemer på standplass denne sesongen, men Oberegger har ikke hatt ansvar for skytingen på det italienske laget.

De norske skiskytterkvinnen tok to individuelle medaljer under OL i Pyenongchang. Marte Olsbu tok sølvmedalje på sprinten, og Tiril Eckhoff tok bronse på fellesstarten. De tok også en sølvmedalje på mixed stafetten sammen med Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen.