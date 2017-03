Fourcade beklaget til Svendsen etter fall

Emil Hegle Svendsen ble nummer tre på lørdagens jaktstart. Martin Fourcades fall før siste skyting kan ha spolert vinnersjansene til 31-åringen.

Svendsens tredjeplass på fredagens sprint gjorde at han startet ni sekunder bak Martin Fourcade.

Like før siste skyting fikk Fourcade problemer da han skled på vei inn til standplass. Det skapte også problemer for Svendsen, som måtte anstrenge seg for å holde seg på beina. Han klarte seg med én bom, mens Fourcade bommet to ganger.

Franskmannen gikk inn til 5.-plass.

– Fourcade kjører inn i skiene til Emil. Det var ødeleggende for seier både for Fourcade og Svendsen. De kommer helt ut av rytmen, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

Svendsen klarte ikke å ta sin første verdenscupseier siden desember 2014.

– Jeg er skuffet over den plassen i dag, sa Svendsen til NRK.

– Han krasjer omtrent i meg. Det er jo ikke noe man ønsker rett før siste skyting. Kjedelig, la han til.

Beklaget

– Jeg tror det var min feil, for han kom først inn. Jeg tror ikke det er grunnen til at vi ikke skjøt feilfritt, men jeg var redd det kunne forstyrre meg. Så åpnet jeg bra og tenkte at det kom til å gå fint – før jeg fikk to bom, sa Fourcade til statskanalen.

– Vi har skværet opp. Det er ingen sure miner, men det føles litt unødvendig, sa Svendsen.

Svendsen tok raskt igjen de 13 sekundene han lå bak etter siste skyting. Men da det nærmet seg oppløpet var det slutt på kreftene. Peiffer var raskest i spurten og vant foran Eder.

VM gikk ikke Svendsens vei. 27.-plass på normaldistansen ble hans beste plassering. Og etter sprinten kollapset han som følge av et brått blodtrykksfall.

Bedring

I Kontiolahti har det blitt en opptur. Lørdagens tredjeplass var 31-åringens femte pallplass denne sesongen.

Johannes Thingnes Bøe kom på 7.-plass, 33,2 sekunder bak vinneren.

Gledelig med norske øyne var løpet til Vetle Sjåstad Christiansen. Med kun én bom ble det 8.-plass og karrierebeste.

Tarjei Bø gikk seg opp fra 31.-plass og til 11.-plass med én bom.

Ole Einar Bjørndalen startet 30 sekunder bak teten etter en godkjent sprint dagen før. På den andre skytingen ble det imidlertid tre bom. Med totalt fem bom havnet veteranen helt nede på 29.-plass – nesten to minutter bak Peiffer.

Lars Helge Birkeland ble nummer 17.

Søndag er det stafetter i Kontiolahti.

