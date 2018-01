Disse tallene bak Thingnes Bøs triumf forbløffer ekspert: – Helt enormt

skiskyting

Johannes Thingnes Bø (24) vant sprinten i Anterselva fredag. Dermed tok han sin syvende verdenscupseier for sesongen.

Stryningen bommet én gang på første skyting, men gikk så raskt i sporet at det holdt likevel.

– Det er helt vilt, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da han oppdaget at Thingnes Bø hadde gått 37 sekunder raskere enn den kjappe italieneren Dominik Windisch.

– Ja, det er helt enormt, la ekspertkommentator Ola Lunde til.

Sprinten ble, som vanlig, gjennomført over 10 kilometer.

Thingnes Bø: – Det er utklassing

Thingnes Bø har utmerket seg som den desidert beste langrennsløperen i skiskyttersirkuset i vinter. 24-åringen har hatt best langrennstid i alle sprintløpene denne sesongen.

– Det er utklassing. Jeg trodde ikke jeg skulle gå så bra. Jeg må ha hatt fantastiske ski, for det var så lett å gå, sier Thingnes Bø selv til NRK.

Det sier mye om Thingnes Bøs form at han slo Fourcade med 12,8 sekunder - selv om franskmannen skjøt to fulle hus. Fourcade var nest best i sporet - 36 sekunder bak Bø.

– Det er bra. Johannes var likevel ganske sterk i dag. Jeg er ganske fornøyd. Jeg gjorde mitt beste, men kroppen min var tom, som den alltid er i Anterselva, sier Fourcade selv til NRK.

– Han hater det nok

Nå er det klart for et nytt superoppgjør i lørdagens jaktstart. Fourcade starter 12,8 sekunder bak Thingnes Bø.

– Fourcade hater nok å bli satt på plass av en ungfole som Johannes, sier storebror Tarjei Bø.

Tyske Arnd Peiffer ble nummer tre på sprinten, 42 sekunder bak nordmannen.

Lars Helge Birkeland utmerket seg blant de andre norske. Han ble nummer seks - ett minutt og sju sekunder bak Thingnes Bø.

Emil Hegle Svendsen endte på 32.-plass, over to minutter bak Thingnes Bø. Erlend Bjøntegaard (36.-plass) og Henrik L'Abée-Lund (38.-plass) havnet like bak Hegle Svendsen.