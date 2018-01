Bjørndalen skjøt seg bort i skjebneløpet: – Nå henger OL i en særdeles tynn tråd

skiskyting

Dagens normaldistanse i Ruhpolding var trolig et av karrièrens viktigste løp for Ole Einar Bjørndalen. Årets sesong har vært en fiasko så langt, med en 18. plass som beste resultat. Det er langt unna kravet for å få delta i OL, så Bjørndalen var avhengig av å prestere på høyt nivå.

Verdenscup skiskyting onsdag Verdenscup skiskyting i Ruhpolding, Tyskland onsdag, normaldistanse (antall strafferunder i parentes): Menn, 20 km: 1) Martin Fourcade, Frankrike 44.27,9 (1), 2) Ondrej Moravec, Tsjekkia 1.01,0 min. bak, (0), 3) Johannes Thingnes Bø, Norge 1.06,3 (1), 4) Roman Rees, Tyskland 1.19,1 (0), 5) Michal Krcmar, Tsjekkia 1.36,6 (0), 6) Dominik Landertinger, Østerrike 2.21,9 (1), 7) Simon Eder, Østerrike 2.23,8 (1), 8) Michal Slesingr, Tsjekkia 2.26,5 (1), 9) Lukas Hofer, Italia 3.00,3 (2), 10) Krasimir Anev, Bulgaria 3.02,3 (1). Øvrige norske. 21) Erlend Bjøntegaard 3.37,2 (3), 24) Henrik L'Abée-Lund 3.39,7 (2), 30) Emil Hegle Svendsen 4.02,8 (3), 35) Vetle Sjåstad Christiansen 4.33,6 (2), 42) Ole Einar Bjørndalen 4.43,6 (3). Verdenscupen (11 av 22 renn): 1) Fourcade 612, 2) Thingnes Bø 562, 3) Jakov Fak, Slovenia 399, 4) Hofer 319, 5) Anton Sjipulin, Russland 311, 6) Tarjei Bø, Norge 309, 7) Simon Schempp, Tyskland 306, 8) Arnd Peiffer, Tyskland 294, 9) Benjamin Weger, Sveits 289, 10) Simon Desthieux, Frankrike 257. Øvrige norske (topp 30): 11) Lars Helge Birkeland 252, 12) Svendsen 224, 23) L'Abée-Lund 163. Normaldistansecupen (2 av 2 renn): 1) Fourcade 108, 2) Thingnes Bø 108, 3) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 75, 4) Hofer 70, 5) Moravec 65, 6) Andrejs Rastorgujevs, Latvia 60. Øvrige norske (topp 30): 15) Svendsen 41, 20) L'Abée-Lund 36, 26) Birkeland 27.

Skiskyttersjef Per Arne Botnan sa for en uke siden at det ikke er noen selvfølge at skiskytterkongen blir tatt ut til OL.

Og det kunne se ut som alvoret tente Bjørndalen ut fra start. Han gikk kjapt på første runde, og med fullt hus på første skyting gikk han ut på 7. plass.

Alle de norske hadde en treg dag ute i løypa, og da Bjørndalen kom inn til andre skyting, hadde allerede tiden til Martin Fourcade gått ut. Men skiskytterveteranen skjøt fullt hus i høyt tempo, og gikk ut på 4. plass, 42 sekunder bak Fourcade, og bare to sekunder bak tredjeplassen.

Bom og bom

Men på tredje skyting gikk det galt. Etter å ha plaffet ned 13 blinker på rad, bommet han to ganger, og skjøt seg dermed langt ned på resultatlistene.

– Vipps så var toppløpet blitt til en 34. plass. Nå henger OL-plassen i en særdeles tynn tråd, sa NRK-kommentator Anders Stabrun Smith etter skytingen.

Ekspert Ola Lunde var enda mer negativ med tankene på OL.

– Han skjøt seg nesten ut av OL-diskusjonen med den skytingen, sa han.

Likevel mente både Stabrun Smith og Halvard Hanevold at Bjørndalens mulighet er å være en reserve på stafettlaget i OL.

På siste skyting fikk Bjørndalen også en bom, og endte til slutt med tre tilleggsminutter.

– Han så bedre ut i dag enn før i vinter, men med tre bom er det vanskelig å få det toppresultatet han hadde lyst på. Jeg har vært forkjemper for å ha med Tarjei i alle mesterskap selv om han har gått dårlig, så det blir litt samme sak nå. Det er fryktelig vanskelig, og det er ikke kjekt for noen, sa Johannes Thingnes Bø etter Bjørndalen hadde skutt seg ferdig.

Dersom Bjørndalen vrakes, er det første gang siden 1992 at et olympisk mesterskap går uten Bjørndalen.

– Prøvde å være på hugget

I mål var Bjørndalen 4,43 bak Fourcade, og gikk inn til 42. plass.

– Det var mye som var positiv med tanke på forrige løp. Men jeg får noen bom og da er løpet kjørt. Jeg bestemte meg for å være mer på hugde etter løpet i Oberhof, og jeg var kanskje litt mer på hugde. Jeg følte meg bedre i sporet og gikk jevnt, men så kommer jeg inn på andre liggende, og det er da løpet blir avgjort, sa Bjørndalen til NRK etter løpet.

Han vil ikke uttale seg om hva han tror om OL-uttaket i neste uke.

Nå skal jeg skifte og gå meg ned, så får vi se hva fremtiden gir. Det er trenerne som skal ta ut laget til OL, så jeg skal ikke uttale meg om det, sier han til NRK.

Dårlig norsk langrennsdag

Det gikk tregt i sporet for de andre nordmennene. Selv om Johannes Thingnes Bø fikk en bom, like mange som Fourcade, var han 1,06 bak i mål. Det holdt til en tredjeplass, fem sekunder bak annenmann Ondrej Moravec.

Erlend Bjøntegaard var 3,37 bak med tre bom, og endte på21. plass. Henrik L´Abée-Lund var 3,49 bak med to bom og havnet på 24. plass, og Emil Hegle Svendsen var 4,02 bak med tre bom på en 30. plass. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 35.

OL-uttaket skal være klart 15. januar. Bjørndalen er vraket fra fredagens stafettlag, noe som også etter all sannsynlighet betyr at han ikke får gå stafetten i Pyeoungchang-OL uansett. I stedet er det Lars Helge Birkeland som starter stafetten i Ruhpolding.