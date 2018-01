Bjørndalen får ikke gå - men reiser til OL

skiskyting

Nylig kom beskjeden om at Bjørndalen er vraket fra den norske skiskyttertroppen til OL i Pyeongchang.

Erlend Bjøntegaard, som søndag gikk inn til pallplass i verdenscupen, ble foretrukket foran skiskytterlegenden.

Nå blir det likevel tur til Sør-Korea for Bjørndalen. I hvert fall hvis vi skal tro nordmannens skiskytterkone: Darja Domratsjeva.

– Det blir veldig fint å ha litt ekstra støtte i så viktige dager. Han kommer til å trene og følge min treningsplan uten at det betyr at vi trenger å trene sammen eller gjøre nøyaktig det samme hele tiden. Det blir fint å ha ham nær meg, sier den hviterussiske skiskytterstjernen til NRK.

Domratsjeva står med tre individuelle OL-gull – alle fra Sotsji for fire år siden.

OL-vraking har vært vanskelig

Bjørndalen har tidligere uttalt at han var usikker på om det var riktig å reise ned sammen med kona, men Domratsjeva skal ha ønsket å ha ham med.

Hun forteller at OL-vrakingen har vært vanskelig for Bjørndalen.

– Han er ikke enig i avgjørelsen, og det er fortsatt ganske ferskt. Men han er en veldig sterk mann. Jeg er stolt over hvordan han håndterer det, sier hun til NRK.

– Dagen måtte komme

Bjørndalen er tidenes vinterolympier med 8 gull, 4 sølv og 1 bronsemedalje.

For fire år siden vant han et meget overraskende OL-gull på sprinten, kort tid etter at han hadde fylt 40 år.

Denne vinteren har OL-legenden slitt med svake plasseringer, og mandag fikk han beskjed om at han ikke var blant de seks mannlige skiskytterne som fikk reise til OL.

– Det er kjipt at jeg ikke får være til stede. Jeg får nesten vente og se til etter at OL er ferdig for å kunne svare på det. Men det er vanskelig å forestille seg. Denne dagen måtte komme en dag, og nå er den her, sa Bjørndalen til TV2.