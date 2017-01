Bjørndalen er folkehelt i den tyske byen: – Folk i Norge skjønner ikke hvor stor han er

OBERHOF: Ole Einar Bjørndalen (42, snart 43) var best av de norske på en femteplass i skiskyttersportens klassiker i Oberhof søndag ettermiddag. Det likte de 20.000 på tribunene som hoiet og sang seg gjennom fellesstarten. Det de også likte, var at nordmannen, som de har trykket til sitt bryst og mener er litt deres, også lenge var med i toppen.

Ga bort gaven

For femteplassen fikk Bjørndalen en gaveeske med regionale landbruksprodukter fra Thüringen. Hans legendestatus og popularitet minket ikke akkurat da han delte ut pølser, ost, øl og sjokolade til publikum på vei til dopingkontrollen. Og han så an hvem det var som fikk gave. Øl til lett aldrende herre, sjokolade til ivrig unge.

– Jeg tror folk hjemme i Norge ikke skjønner hvor stor han egentlig er her nede, sier Morten Aa Djupvik, sportssjef for norske skiskyttere. Han har reist på skirenn i Tyskland i årevis, men har aldri opplevd maken til populær nordmann i utlandet.

Også han er overrasket over hvor populær mannen fra Simostranda er.

– På de ulike skiskytterdestinasjonene i Europa er han en folkehelt. Uansett hvor du går så roper folk Ole, Ole, Ole. Han er jo vant til det og takler det utmerket, sier Djupvik.

Rettferdig publikum

Ole Einar Bjørndalen mener også at Oberhof i Thüringen, innenfor grensen til det gamle DDR, er en av hans favorittarenaer. Han skjønner jo at han har et lidenskapelig publikum i Tyskland og bruker som regel å legge inn en formtopp til de to klassiske ukene med renn i Oberhof og Ruhpolding.

– Det er et publikum her i Oberhof som er mer fair enn på de fleste andre arenaer. De er hjemmepublikum, men de er ikke fanatiske, fortalte Ole Einar Bjørndalen.

Godt fornøyd tross alt

Og når sant skal sies, var det stor glede blant de 20.000 over at det var to tyske utøvere over Martin Fourcade på pallen. Simon Schempp vant foran Erik Lesser. Fourcade kom på tredjeplass.

– Har du noen forklaring på hvorfor Oberhof er din andre hjemmebane?

– Jeg har gått mange gode renn her. Men det skal også sies at jeg har vært elendig her også. Men i dag er jeg kjempefornøyd. Skytingen satt, og jeg har hatt dårlige ski i de to første konkurransene, men i dag var det bra, sa Bjørndalen etter løpet.

Datteren med for første gang

Det er første verdenscuphelg hvor småbarnsfaren Ole Einar Bjørndalen også har kona Darja Domratsjeva med i konkurranse. Hun var tilbake i verdenscupen etter barnefødsel og kyssesyken. Datteren Xenia (snart fire måneder) er også med på sin første verdenscup.

– Det er fint å være sammen under konkurranser. Vi bor på samme rom, og Xenia sover sammen med oss hver natt. Hun er veldig snill og grei. Ennå, sier en smilende Bjørndalen.

Men på konkurransedagen har de hjelp. Bjørndalens svigermor er innleid til å passe barn mens konkurransene pågår.

Jeg har gått mange gode renn her. Men det skal også sies at jeg har vært elendig her også.

– Vi er heldige som har en god barnevakt. Ellers går det selvfølgelig ikke. Vi må ha hjelp for å få det til, sier han om den saken.

Trøbbel med hodet

Til tross for barnefødsel og ekteskap så har han fått forberedt seg godt til sesongen. Han hadde et håp om å være med i toppen i verdenscupen, men har for lengst innsett at Martin Fourcade er det lite å gjøre noe med.

Da blir det fokus på å gjøre det best mulig i VM som går i Hochfilzen i Østerrike i første halvdel av februar.

– Jeg har hatt noen dager hvor jeg har gått veldig godt på ski. Noen dager har det gått veldig dårlig. Noen dager har jeg skutt bra, andre dager veldig dårlig. I dag har det gått bra.

– Hvorfor er du så ujevn på skytebanen?

– Det ligger i hodet, sier han og peker på tinningen mens han smiler.

Gjør klar til sitt syvende OL

Og så har han en langtidsplan. Den handler om OL i Sør-Korea om et drøyt år. Planene er lagt helt frem til det hele braker løs.

– Jeg prøver å gå alle renn jeg kan gå denne sesongen for å bli sterk til neste sesong. Da skal jeg ha to formtopper. En for å kvalifisere meg til OL og en under selve lekene.

Dersom han kvalifiserer seg, og det er lite som tyder på at han ikke gjør det, blir det deltagelse i sitt syvende OL.