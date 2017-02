Bjørndalen (43) åpner for å fortsette også etter OL neste år

Han tar medalje i VM som 43-åring og hylles unisont av en hel idrettsverden. Ole Einar Bjørndalen forbløffer alle langt oppe i østerrikske dalom. Bronsemedaljen på jaktstarten er bare et lite steg på veien mot et enda større mål. Han skal ta medalje i Pyeongchang-OL neste år. Det blir hans syvende OL og dersom han når målet, så blir det hans 14 OL-medalje.

– Det er OL det handler om. Jeg har prioritert rått denne sesongen for å kunne toppe inn mot neste år, sier Ole Einar Bjørndalen.

Kan komme til å fortsette

Småbarnsfaren på 43 vil være 44 under OL neste år. For Ole Einar Bjørndalen er alder ingen hindring. Som det heter i flåsete bursdagstaleklisjéer: Det er bare et tall.

– Foreløpig tenker jeg ikke lenger enn til OL neste år. Men alt er mulig, sier han to dager før han skal ut å gå normaldistansen (20 km) i VM i Hochfilzen i torsdag.

Dermed er det ikke usannsynlig at Hochfilzen blir det siste for evighetsmaskinen fra Simostranda.

Langrennstrener for det norske laget, Egil Kristiansen, ser ingen grunn til at folk som Ole Einar Bjørndalen legger opp selv om de begynner å dra på årene.

– For å kunne gjøre den jobben som er nødvendig, har ikke alderen så stor betydning. Det handler mer om motivasjon og gjøre alt det andre som skal til for å kunne drive på i verdenstoppen, sier Egil Kristiansen.

– Ole Einar får hele tiden spørsmål om hvorfor han ikke legger opp. Da svarer han med å spørre hvorfor han skal det. Det er det artigste han driver med og da blir det nesten meningsløst å legge opp, sier mannen som tidligere var trener for norske langrennsjenter.

Barn gir nytt perspektiv

Det var dobbel lykke for familien da kona Darja Domratsjeva tok sølv på jaktstarten etter sitt comeback. Nettopp familielivet har en viss betydning for at Bjørndalen fortsetter. For fire måneder siden fikk de sitt første barn. Xenia er med på tur til Hochfilzen hvor Bjørndalen bor sammen med den hviterussiske leiren av praktiske årsaker.

– Å bli far har gitt et finere perspektiv på livet. Vi er flinke til å skille mellom hva som er skiskyting og resten av livet sammen. Jeg har fått et videre begrep om hva livet innebærer, sier han.

Samtidig innrømmer han at det kan være krevende når toppidrett skal kombineres med foreldrerollen.

– Det er jo ganske mye som må organiserer. Det er ikke blitt enklere å prestere. Samtidig er jeg glad det er nå jeg får barn og ikke før. Nå har jeg så pass erfaring at jeg klarer å organisere livet mitt til å bli gjennomførbart som småbarnsfar, sier Bjørndalen.

