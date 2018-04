Besseberg trekker seg fra WADA-styret med umiddelbar virkning

skiskyting

Presidenten for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er under etterforskning mistenkt for korrupsjon. Det ble tirsdag denne uken foretatt husransaking hjemme hos ham på Vestfossen og ved IBUs hovedkvarter.

Østerriksk politi mistenker at IBU-topper har skjult russisk doping mot bestikkelser i størrelsesorden 2,3 millioner kroner.

Det ble klart onsdag denne uken at Besseberg fratrer som president så lenge etterforskningen pågår. Idag melder NRK.no at han også trekker seg som styremedlem i WADA.

– Jeg gjør det samme som for IBU-vervet mitt, at jeg legger ned vervet mitt i WADA så lenge etterforskningen pågår, sier Besseberg til NRK.no.

Besseberg har vært representant i WADA-styret siden oppstarten av organisasjonen i 1999. Det er ikke press fra WADA som gjør at Besseberg nå trekker seg.

– Jeg har ikke hørt et ord fra WADA, men jeg tror de kjenner meg så godt at de vet at jeg kommer til å opptre slik man bør gjøre i en slik sak, sier 72-åringen.