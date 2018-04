Besseberg etterforskes for korrupsjon - nå trekker han seg som president

skiskyting

Anders Besseberg og IBUs generalsekretær Nicole Resch er under etterforskning av østerriksk politi mistenkt for å ha skjult doping av russiske skiskyttere og for å ha mottatt bestikkelser for at det skulle skje.

I dag gjør Besseberg det helt klart at han trekker seg fra vervet så lenge det pågår en politietterforskning mot ham. Dette ble formidlet i en pressmelding fra Det internasjonale skiskytterforbundet torsdag formiddag og først rapportert av VG.no.

– Jeg fungerer ikke i vervet. Det ble lagt ned i dag, og det vil det være under etterforskningen av saken. Jeg stiller ikke til valg i september. Men håper denne saken vil være ryddet av veien før det, sier Besseberg til VG torsdag.

I går ble det klart at generalsekretær Nicole Resch ble suspendert fra stillingen og at IBUs administrerende direktør Martin Kuchenmann tok over den øverste administrative ledelsen av organisasjonen.

Det er en av visepresidentene i IBU, Klaus Leistner, som nå tar over, etter at første visepresident, russeren Viktor Majgurov, har bedt om å bli fritatt.

Bestikkelser

Bakgrunnen for at østerriksk politi har startet etterforskning mot IBU og flere ansatte samt russiske utøvere og ledere, skal være mistanke om at positive dopingprøver ble holdt skjult under VM i Hochfilzen i 2017. Det er også mistanke om at personer i IBU har mottatt bestikkelser for å skjule disse prøvene.

Ifølge en pressemelding fra østerriksk Økokrim er det mistanke om at det skal vært betalt 2,3 millioner kroner i bestikkelser.

– Jeg har aldri mottatt en krone, euro, dollar eller rubel for den saks skyld. Jeg har ikke prøvd å lure unna russiske prøver, understreker Anders Besseberg til VG.

Anders Besseberg har vært president i Det internasjonale skiskytterforbundet siden det ble dannet i 1992. Han blir sett på som den som gjorde sporten om fra noe for litt spesielt interesserte til en stor TV-sport i store deler av Europa.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Besseberg torsdag uten å lykkes.