Weng takket familien etter triumfen - snakket daglig med mamma

ALPE CERMIS: – Det var viktig å snakke med noen som hadde mer tro på meg selv, enn hva jeg selv hadde, fortalte Heidi Weng etter å ha vunnet Tour de Ski for første gang.

En drøy time etter målgang ventet Heidi Wengs nærmeste familie utenfor gjerdene ved målområdet.

Heidi Weng kastet seg rundt halsen på mamma May Bente og ga henne en varm seiersklem. Deretter ventet pappa Ole Morten Weng. Og til slutt kjæresten Kjetil Nygaard.

Tour de Ski-vinneren takket familien for at hun sto øverst på podiet da «Ja, vi elsker» ble avspilt på toppen av slalåmbakken Alpe Cermis.

Matforgiftet før jul

For oppladningen til Tour de Ski var ifølge henne selv blytung. Hun ble matforgiftet rett før julefreden senket seg. Formen var sjaber. Heidi Weng hadde ikke troen på seg selv. Hun hadde ikke lyst til å reise til Tour de Ski, konkurransen der hun ble nummer tre sammenlagt de tre foregående årene.

Familien og trenerne fikk henne på andre tanker. Men selv da Tour de Ski startet slet Weng med laber selvtillit. Da var det godt å ha mamma i den andre enden av telefonrøret hver eneste dag under Touren.

– Jeg hadde ikke supertroen før jeg kom hit. Litt fordi oppladningen var som den var, jeg følte meg ikke på hugget. Da var det viktig å ha noen som hadde mer troen på meg selv, enn hva jeg selv hadde. Jeg hadde jo egentlig ikke lyst å dra hit, og jeg trodde ikke det skulle bli noe særlig å gå her. Jeg er litt glad for at jeg la bort de tankene ganske fort ...

– Mamma har altså mye av æren for denne triumfen?

– Det er ikke bare mamma. Det er like mye pappas ære.

– Vurderte du seriøst å ikke dra?

– Roar (Hjelmeset, landslagstrener) sa at det var uaktuelt for meg å se Tour de Ski på TV. At det kom jeg ikke til å klare. Men jeg følte at jeg hadde hatt en litt tung oppladning, å presse seg sånn er tøft. Heldigvis gikk det veien jeg håpet, og det var oppover.

Fikk datteren til å se fremover

Mamma May Bente bekrefter at hun og datteren har snakket mye sammen de siste ukene.

– Jeg har prøvd å få henne til å se fremover. Som jeg sa til Heidi etter lørdagens etappe: «Se fremover, ikke bruk mye tid på dette, ikke gå kjelleren. Se heller på muligheten du har i morgen. Du er en god motbakkeløper». Vi har snakket en del sammen. Men samtidig har vi også prøvd å holde avstand, ikke mase for mye.

De snakker bra sammen. De trener også bra sammen. I oppveksten hadde Heidi Weng på andre i hennes årsklasse å trene med i Ytre Enebakk.

Tidlig ble mamma May Bente, pappa Ole Morten og storesøster Merete treningspartnere. Og sånn har det vært helt frem til nå. Før avreise til Touren har også kjæresten Kjetil Nygaard, tidligere realitystjerne i Anno, bidratt med spurttrening.

– Det er blitt en livsstil. Selv har jeg jo trent snart i 40 år. Å bli med Heidi på en langtur er blitt en motivasjon for meg for å holde min egen kropp i form, forteller mamma Weng.

– Hvor lenge holder du følge?

– Vi løper sammen i tre timer. Men hun løper litt vel fort nå. Vi har mange lange turer. Det er der jeg får innpass. I bakkene kan jeg presse henne litt.

– Du har litt av æren for hennes prestasjon i bakken nå?

– Jeg synes det!

Ble presset i juleøkt

Tour de Ski-vinneren hevder hun sliter med «å kvitte seg» med sin egen mamma på en tre timers løpetur.

– Jeg har alltid en god treningskompis i henne. Selv om det er irriterende at mor henger på selv under en fartsøkning. Men det er jo for så vidt bra å ha det sånn. Både mamma og min søster pleier å være med. Hvis jeg spør om de vil være med på en intervalløkt sier de alltid ja.

Hun forteller om en økt med storesøster Merete i julen.

– Jeg ble nesten slått i en klassisk-økt. Det var kanskje da motivasjonen falt litt. Vi hadde fem minutter med klassiske drag og jeg var kanskje 10 sekunder foran søsteren min.

For nøyaktig ett år siden sto Heidi Weng øverst på pallen for første gang i verdenscupsammenheng. Det var i Val di Fiemme, på nest siste dag av fjorårets Tour de Ski.

Siden da har det blitt flere besøk på seierspallens øverste trinn.

– Jeg er blitt en ganske mye bedre skiløper siden den gang. Jeg har tatt steg, men føler selv at jeg har litt å gå på.

Fikk Johaug-råd

Dagen før den avsluttende etappen opp monsterbakken hadde Weng dialog med to andre ski-venninner: Suspenderte Therese Johaug og formsvak Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som meldte forfall rett før Tour-troppen ble tatt ut.

– Therese sa: «Dette klarer du, du er maskin oppover». Jeg fikk råd av Astrid om hvordan jeg skal gå svinger, for det er hun god på. Jeg hadde i hvert fall en liten plan på det.

Hun gikk ut 19,2 sekunder bak svenske Stina Nilsson på den siste etappen. Helt i bunn av bakken hentet Weng inn den svenske lederen. Weng rykket umiddelbart og opp bakken var det aldri noen tvil om at den norske jenta ville vinne sin første seier i Tour de Ski.