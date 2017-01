Rørt Weng om maktdemonstrasjonen: - Endelig var det min tur

Heidi Weng hadde 18 sekunder å hente inn på svenske Stina Nilsson foran monsterbakken i Val di Fiemme, og det var ventet at Nilsson ikke kunne klare å holde unna.

Ved foten av bakken var forspranget hentet inn, og Weng hadde ingen intensjoner om å holde på spenningen. I mål var den norske jenta suveren vinner av Tour de Ski.

Det var en Weng med gråten i halsen som møtte til intervju etter målgang.

– Det har vært en tung tour. I Toblach så løsnet det, og dette var utrolig artig. Den bakken var egentlig ikke så ille som den har vært før. Jeg lurte på hvor det bratteste partiet ble av, så jeg vet ikke om jeg gikk rett i dag, jeg, sa Weng til NRK etter løpet.

– Jeg hadde egentlig ingen forhåpninger før jeg kom til touren. Det er vanvittig stort for en som føler det har vært mye stang ut ofte. Nå var det endelig min tur, sa en rørt Weng.

Slo til fra starten av bakken

Den norske jenta valgte å gå rett opp i tet, og Nilsson maktet ikke å holde ryggen til Weng.

Disse har vunnet Tour de Ski * 2017: Heidi Weng, Norge * 2016: Therese Johaug, Norge * 2015: Marit Bjørgen, Norge * 2014: Johaug * 2013: Justyna Kowalczyk, Polen * 2013: Kowalczyk * 2012: Kowalczyk * 2011: Kowalczyk * 2010: Kowalczyk * 2009: Virpi Kuitunen, Finland * 2008: Charlotte Kalla, Sverige * 2007: Kuitunen.

Allerede før bakken var begynt for alvor hadde hun fått nesten 30 sekunder ned til det svenske stjerneskuddet, og bare en helsprekk kunne ødelegge for Weng.

Inn i det første ordentlige bratthenget tapte Nilsson og de andre konkurrentene omtrent for hvert stavtak til Weng.

Vant med halvannet minutt

– Heidi er i en egen klasse her, var dommen fra NRK-ekspert Fredrik Aukland.

For det var ingen som var i nærheten av å lage spenning. Heidi Weng reiste fra hele veien, og til slutt måte Stina Nilsson også se seg hentet inn av finske Kristi Parmakoski.

Til slutt kunne Weng strekke armene i været, som den suverene vinner av årets Tour de Ski. I mål var hun over halvannet minutt foran den finske jenta.

Men Weng hadde mer pust igjen. For i kampen om tredjeplassen ble det en spurt mellom Ingvild Flugstad Østberg og Stina Nilsson. Østberg tok inn masse på slutten, men den svenske jenta hentet seg inn og kjempet seg inn til en pallplass.

Dermed ble det fjerdeplass på Østberg, som imponerte opp alpintbakken.

– Folk rundt meg begynte å rope at Stina var veldig sliten. For første gang skulle jeg ønske den bakken var litt lengre, men mållinja kom litt for fort, sa Østberg til NRK.