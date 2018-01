Weng fikk klar beskjed fra familien – så utklasset hun alle

langrenn

VAL DI FIEMME/TRONDHEIM: Heidi Weng tok knekken på sammenlagtleder Ingvild Flugstad Østberg under 10-kilometeren i Val di Fiemme lørdag og nå er 26-åringen fra Yte Enebakk Tour de Ski-favoritt før avslutningsdistansen søndag.

– Det var utrolig gøy. Jeg har aldri vært så sliten i mitt liv. For en gangs skyld klarte jeg å presse meg helt ned i kjelleren, i den siste bakken trodde jeg at jeg skulle svime av, sier Weng etter sitt sterke renn.

Langs løypen sto familien og skrek henne fremover. Det mener Weng var av stor betydning.

– Jeg fikk beskjed av pappa om å stå på over den siste kulen, men jeg tenkte at jeg hadde mer enn nok med å komme meg til mål og at jeg skulle holde meg på beina, sier vinneren.

Fallet like før mål i Oberstdorf tidligere i touren, i duell med nettopp Østberg, gjorde henne veldig irritert. Weng tror sinnet bidro sterkt til at hun gikk så bra. Planen for løpet fikk hun servert av familien på morgenkvisten før løpet.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte gå for spurtprisen og gå alt jeg hadde etterpå. De sa at jeg ikke hadde noe valg, så da måtte jeg bare gjøre det, sier Weng.

Weng innser at hun nå er favoritten til å vinne Tour de ski sammenlagt. Det skiller 1,8 sekunder mellom Flugstad Østberg og Weng før siste etappe opp den beryktede monsterbakken.

– Heidi er vel litt favoritt. Hun skal klatre den bakken best. Men vi får gjøre opp status på toppen i morgen, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Østberg langt bak

Finske Krista Pärmäkoski og østerrikske Teresa Stadlober ble nummer to og tre på etappen, henholdsvis 7,6 og 8,6 sekunder bak Weng i mål.

Jessica Diggins fra USA gikk inn til fjerdeplass, 23,6 sekunder bak, mens Ingvild Flugstad Østberg kom i mål drøye 35 sekunder bak Weng. Gjøvik-løperen tapte dermed hele forspranget hun hadde opparbeidet seg til nå på Touren.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det var veldig kjedelig, men jeg får ikke gjort noe med det nå. Det er det andre året på rad at det blir ødelagt på denne dagen, sier Flugstad Østberg etter rennet.

5. etappe i Tour de Ski, kvinner, 10 km:

1) Heidi Weng, Norge 29.07,9, 2) Krista Pärmäkoski, Finland 0.07,6 min. bak, 3) Teresa Stadlober, Østerrike 0.08,6, 4) Jessica Diggins, USA 0.23,6, 5) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.35,2, 6) Kerttu Niskanen, Finland 0.45,4, 7) Anastasia Sedova, Russland 0.46,1, 8) Natalia Neprjajeva, Russland 0.59,9, 9) Nathalie Von Siebenthal, Sveits 1.01,0, 10) Sadie Bjornsen, USA 1.11,3. Øvrig norsk: 27) Anne Kjersti Kalvå 2.32,2. Tour de Ski (5 av 6 renn): 1) Østberg 1.48.43,2, 2) Weng 0.01,8 min. bak, 3) Pärmäkoski 1.33,5, 4) Diggins 1.43,1, 5) Stadlober 2.29,9, 6) Niskanen 2.49,2, 7) Sedova 3.15,1, 8) Bjornsen 3.33,1, 9) Von Sibenthal 3.34,4, 10) Anna Haag, Sverige 3.58,2. Øvrige norske: 22) Kalvå 7.10.1. Øvrige norske har stått av. (©NTB)

Også i fjor gjorde 27-åringen en svak etappe på tourens nest siste dag i Val di Fiemme, men Østberg tror ikke sted og føreforhold påvirker prestasjonen.

– Jeg hadde virkelig gledet meg til løpet i dag, men jeg fikk ikke svaret jeg hadde håpet på. Jeg følte meg kjempesprek og så følte jeg meg slett ikke sprek. Vi får glede oss over Heidi, sier en skuffet norsk langrennsløper.

Nå anser Flugstad Østberg sammenlagtseieren i Tour de Ski som tapt.

– Jeg skal kjempe alt jeg kan i morgen, og satser på at jeg har en mye bedre dag. Klarer jeg en pallplass er det bra, konstaterer hun.

Weng spiste opp luka

Østberg og Weng tok teten fra start på lørdagens 10 kilometer. Weng sikret seg poengene på den første innlagte spurten, der amerikanske Diggins ble toer og Østberg treer. Dermed spiste Weng fem sekunder på Østberg sammenlagt.

Etter 6,4 kilometer var Weng i tet, men Østberg fulgte hakk i hæl.

Ved 7,5 kilometer hadde imidlertid Weng fått en liten luke til Østberg. Hun var 3,8 sekunder foran lagvenninnen, mens treer Pärmäkoski fulgte noen sekunder bak der igjen.

Østberg ble passert av både Pärmäkoski, Stadlober og Diggins på vei opp mot etappens innlagte spurt. Også denne spurten vant Weng, mens Østberg ikke fikk noen bonussekunder.

Der Østberg så seigere og seigere ut, holdt Weng koken hele veien inn.