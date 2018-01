Weng falt fra seieren på oppløpet: - Klønete

langrenn

Ingvild Flugstad Østberg vant torsdagens ti kilometer fellesstart i Oberstdorf, men det skjedde ikke uten dramatikk.

Vinden som skapte kaos onsdag hadde lagt seg da kvinnene skulle ut og gå torsdag formiddag.

Regn og varme temperaturer gjorde førte til faste og harde løyper, og det var ventet at lite kom til å skille på det raske føret.

Maiken Caspersen Falla hadde egentlig bestemt seg for ikke å gå, men hadde ombestemt seg. Med det føret som ble i Oberstdorf var det også muligheter for sprinteren å bli med helt inn.

Det var de norske jentene Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg sammen med amerikanske Jessica Diggins og Sadie Bjornsen som lå foran i store deler av løpet. Sistnevnte falt dog på vei opp i spurten om bonuspoengene, og falt litt bakover i løypa.

På vei inn på oppløpet var det dog tre norske kvinner som lå først. Maiken Caspersen Falla havnet litt bak de to andre, og da sto seieren mellom Østberg og Weng.

Weng så ut til å være litt foran i spurten, men plutselig klarte Weng å felle seg seg selv 50 meter før mål. Dermed gikk Østberg i mål til seier, mens Falla tok andreplassen.

– Klønete fall der, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Maiken Caspersen Falla angret ikke på at hun valgte å gå fellesstarten:

– Nå er jeg utrolig glad for at jeg gikk. Veldig synd at Heidi tryner da. Hun hadde fortjent den, sier Falla til NRK.

Bildene i målområdet viste at Flugstad Østberg prøvde å gå bort for å trøste lagvenninnen, men det var ikke Weng veldig interessert i.

– Jeg er bare glad for at det ikke var meg som felte Heidi. Det er kjempesynd for Heidi. Jeg prøvde å gå bort til henne, men jeg skjønner at hun er kjempeskuffet, sier Østberg.