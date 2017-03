WADA anker ikke Johaug-dommen

– WADA kan bekrefte at vi i forbindelse med Therese Johaug-saken ikke vil anke dommen til CAS (idrettens voldgiftsrett, journ. anm.), skriver talsmann Ben Nichols til NRK.

Talsmannen ønsker ikke å utdype bakgrunnen for beslutningen.

Den norske idrettsadvokaten Andreas Søreng Høiby er usikker på i hvilken retning man skal tolke WADAs beslutning.

– Det kan tenkes at WADA med det sier at de er tilfreds med dommen slik den står. Det er vanskelig å legge så mye i det, all den tid saken uansett skal behandles i CAS, sier Søreng Høiby til Aftenposten.

Johaugs sak må nemlig opp til idrettens voldgiftsrett uansett, fordi det internasjonale skiforbundet FIS har anket.

Kan miste OL

Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har ikke villet anke saken.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund valgte å gi Johaug en 13 måneders utestengelse for at hun testet positivt på stoffet clostebol. Det er altså denne straffeutmålingen WADA ikke overprøver.

Med den nåværende straffen, vil ikke Johaug kunne konkurrere før 18. november i år. Dersom straffen blir forlenget etter behandlingen i CAS, kan til og med OL i Pyeongchang ryke for skistjernen.