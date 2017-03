Voldgiftsretten i Sveits har innledet saken mot Johaug: - FIS ønsker strengere straff

FIS har bedt om en «rimelig forlengelse» av Therese Johaugs suspensjon, skriver Idrettens voldgiftsrett (CAS) om anken fra Det internasjonale skiforbundet.

CAS bekrefter torsdag i en pressemelding å ha mottatt anken. Johaug ble av domsutvalget i Norges idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse for bruk av et ulovlig legemiddel. FIS ønsker en lengre dom.

– FIS ber om at utestengelsesperioden for utøveren blir "rimelig forlenget", skriver CAS og bekrefter at det er startet en formell prosess rundt anken.

– Først skal partene utveksle skriftlige innlegg, og et panel bestående av enten én eller tre voldgiftsdommere vil bli opprettet. Panelet vil deretter se på veien videre med tanke på å holde en høring. Etter høringen vil panelet, på et senere tidspunkt, komme med en voldgiftsdom, skriver CAS videre.

For Johaug vil en strengere straff trolig bety at hun går glipp av OL i sørkoreanske Pyeongchang neste vinter. Med den nåværende suspensjonen kan hun konkurrere fra 18. november i år.

Langrennsstjernen avga den positive dopingprøven på stoffet clostebol 16. september i fjor. Det fikk hun i seg etter å ha brukt kremen Trofodermin mot en solforbrent leppe.

Verken Antidoping Norge eller Den internasjonale olympiske komité (IOC) valgte å anke dommen fra NIF. Verdens antidopingbyrå (WADA) kan fortsatt anke dommen.

