Vil endre langrennssporten for å stanse Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo har hatt en eventyrlig start på sesongen. 21-åringen har vunnet alle rennene han har stilt opp i, med unntak av ett.

Trønderen, som ikke stiller til start i årets Tour de Ski, har fått mye oppmerksomhet grunnet sin noe uvanlige løpsteknikk hvor han nærmest løper opp motbakkene i klassisk stil.

Den kan snart måtte forsvinne, dersom sterke krefter i det internasjonale skiforbundet (FIS) får det som de vil, skriver svenske Expressen.

– Ikke begeistret for Klæbo-teknikken

Løpsansvarlig i FIS, Pierre Mignerey, forteller at endringer er i anmarsj. Man ønsker blant annet å fjerne den klassiske sprinten fra konkurranseprogrammet.

Det får Johannes Høsflot Klæbo noe av skylden for.

– Under premièren i Ruka så vi at flere løpere forsøkte seg på Klæbo-teknikken. Vi er ikke særlig begeistrede for dette, ettersom vi har sett at utøvere trener med ski på gress.

Bekymret for fremtiden

Etter Klæbos suksess har flere løpere forsøkt å kopiere nordmannens stil. I FIS mener man at dette truer den klassiske stilen.

– Jeg har ikke noe imot Klæbo, men om vi ønsker å bevare den klassiske skigåingen må vi vise den fra en bedre side. Da må vi starte med diagonalgang med glidefase, sier Migerney.

Man frykter nemlig at neste generasjons løpere skal ta til seg den effektive stilen som har gjort Klæbo til sesongens suverene ener.

– Det er klart at ungdommen kommer til å plukke opp dette, de vil jo gjøre akkurat som Klæbo, sier han.

Etterlyser mer action

Endringene skal opp til diskusjon på forbundets kongress i Athen i mai. Migerney er klar på hva han ønsker skal vedtas der.

– Vi må gjøre sporten enklere og få inn mer action for å lokke publikum, sier han.

Bortsett fra å stryke den klassiske sprinten handler det i hovedsak om to andre store forandringer, sier Mignerey.

Ta bort skiathlon og erstatte det med jaktstart, noe som ble testet i verdenscupen i Toblach for to uker siden, samt å ta inn noen enkle skicrosselementer i fristilssprinten.

Aller mest er rennsjefen opptatt av at det må tas avgjørelser raskt.

– Uansett hva som blir vedtatt er det viktig at noe gjøres. Vi kan ikke utsette det mer. Vi må handle og ta en beslutning nå, avslutter han.