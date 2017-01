Ustjugov smadret Sundby. Nå er russeren soleklar favoritt til å vinne Tour de Ski.

Det store spørsmålet før dagens etappe var om noen endelig kunne skyve den russiske kjempen ned fra toppen av pallen. Etter fire av fire seire var det viktig å ta igjen litt av forspranget han har opparbeidet seg.

Men Ustjugov viste tidlig i løpet av det ikke var aktuelt. Allerede etter 2,1 kilometer hadde han ordnet en ledelse på over ti sekunder til Sundby.

Bare franske Magnificat fulgte farten til russeren. I mål var Ustjugov 0,4 sekunder foran franskmannen, og med bonussekunder tok han 51 nye sekunders forsprang til sin argeste konkurrent Martin Johnsrud Sundby. Før de to siste etappene har russeren et forsprang på ett minutt og 34 sekunder.

Martin Johnsrud Sundby hadde ikke en veldig god dag ute i løypa. Ved 6,6 kilometer lå han på 12. plass, 22 sekunder bak tour-lederen. Han gikk i mål 36,9 sekunder etter russeren, og inkludert 15 bonussekunder tapte han 52 sekunder i sammendraget.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn har liten tro på at seieren sammenlagt blir norsk.

– Nå må det et lite mirakel til for at Sundby skal vinne touren, sa han etter at alle hadde gått i mål.

En hostende og tydelig sliten Martin Johnsrud Sundby sier at kroppen ikke fungerte på dagens etappe.

– Dette var blytung. Jeg er milevis unna toppform. Jeg hadde vondt i kroppen hele veien, var generelt seig og hadde ikke noe å gå med. Jeg kjente tidlig at jeg tapte sekunder. Akkurat nå er jeg ikke bedre. Kroppen fungerer ikke og det er kaldt i tillegg, sier Sundby til NRK.

To av løperne som liker monsterbakken i Val di Fiemme best, Marcus Hellner og Matti Heikkinen tok også viktige sekunder på nordmannen.

Landslagstrener Tor Arne Hetland har likevel ikke gitt opp håpet om at en nordmann skal komme først opp monsterbakken i Val di Fiemme.

– Jeg tror absolutt at vi fortsatt har en sjanse. Vi skal kjempe så lenge det finnes håp, og litt til, sier han til NRK.

Bedre gikk det for Simen Hegstad Krüger. Han gikk i mål til tredje beste tid, og havnet på pallen for første gang i karrièren. Han var til slutt 16,6 sekunder bak vinneren.

– At jeg skulle få en pallplass trodde jeg ikke på forhånd. Jeg visste at det ville være den beste muligheten jeg hadde. Jeg tok sjansen på en hard åpning, og det fikk jeg svi for p åslutten. Men jeg klarte akkurat å holde unna, sier Krüger til NRK.

Didrik Tønseth var den første av nordmennene som gikk ut i sporet, og trønderen med ambisjoner om å havne på pallen tok ledelsen både på 2,1 og 3,4 kilometer etter at 16 løpere hadde passert. Han endte til slutt på sjetteplass, 27,2 sekunder etter Ustjugov.

Emil Iversen ga seg etter fjerde etappe, og reiste hjem.