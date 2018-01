Uhrenholdt Jacobsens kamp mot minnene etter tragedien i Sotsji-OL: – Det blir spesielt

langrenn

– Jeg er forberedt på at det blir spesielt, særlig de første dagene. Det er en del av mine OL-forberedelser å håndtere minnene, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til TV 2.

31-åringen, som nylig tok sølv på 10-kilometeren i NM, har gjort unna de siste forberedelsene til mesterskapet i Pyeongchang.

Sesongens store mål nærmer seg for Uhrenholdt Jacobsen, men OL blir også en påminnelse om broren Sten Anders.

Han tok sitt eget liv samme dag som åpningen i Sotsji, noe som satte sitt preg på henne og hele den norske OL-troppen.

Nå - fire år senere - tenker hun fortsatt mye på det som skjedde.

– Jeg må jo si at det har vært en del av motivasjonen for å holde på til dette OL. Jeg har lyst på en god opplevelse med olympiske leker. Det føler jeg ikke at jeg har hatt ennå, sier hun til kanalen.

– Vanskelig å sette meg ut

Uhrenholdt Jacobsen ble tatt ut til OL-troppen 20. desember, men det er ennå ikke klart hvilke distanser hun skal gå i Sør-Korea. Hun er nærmest sikret en plass på tremila på OLs siste dag.

– Kampen om en plass på distansene blir sikkert veldig hard, den. Men det får være opp til dem (landslagsledelsen). Noen kommer uansett til å bli skuffet. Men det skal bli vanskelig å sette meg ut, sa 31-åringen etter NM-sølvet på Gåsbu.

Trener Dag Kaas har store forventninger til Uhrenholdt Jacobsen i Pyeongchang.

– Hun har vist i de siste mesterskapene at hun er medaljekandidat og i Sør-Korea kan hun vinne en distanse, det er jeg ikke i tvil om dersom hun har dagen, sier han til TV 2.