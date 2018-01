Uhrenholdt Jacobsen bryter Tour de Ski

langrenn

30-åringen leverte en god jaktstart mandag, der hun hun gikk seg opp fra en 15. plass til en 7. plass i sveitsiske Lenzerheide.

– Jeg har pakket bagen allerede. Nå skal jeg hjem og åpne julegaver, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Hun har allerede sikret seg en plass i den norske OL-troppen, men må overbevise i NM for å gå løpene hun ønsker seg i Sør-Korea i februar.

– Jeg drar hjem fordi jeg må. Jeg har gått for dårlig her, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Under Tour de Skis åpningsdag røk hun ut i kvarfinalen på sprinten. Det ble fulgt opp med en 15. plass på 10 kilometeren, og en 7. plass på jaktstarten.

– Jeg må hjem og gå fort i NM. De løpene som er igjen i touren, er for lite relavante til at de kan brukes til noen ting, uansett om jeg går fort. Da er det bedre å dra hjem nå og lade opp til NM, sier hun.

– Må gå så fort jeg kan

NM arrangeres på Gåsbu (Hedmark) fra 11. til 14. januar.

– Jeg må bare være fornuftig og reise før det er for sent, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Hun legger til at det er kjipt å reise nå, etter en så god jaktstart.

– Men når jeg kommer ned fra høyden, tror jeg at jeg kommer til å gå fort i NM også, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Hvem må du slå i NM for å sikre plassen i OL?

– Det har jeg ikke spurt om, men jeg må sikkert slå dem som går da. Jeg må bare gå så fort jeg kan, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Måtte på pallen

Landslagstrener Roar Hjelmeset forteller at beslutningen om Uhrenholdt Jacobsen er tatt med tanke på OL-uttak.

– Dere kan lese resultatlister, dere også. Vi har hatt veldig mange norske damer som har vært både nummer én, to og tre flere ganger, faktisk. Astrid Jacobsen har pr. nå vært ingen ganger nummer én, to eller tre. Hun gikk kanskje tredje raskest i dag (av de norske, journ. anm.), det gjorde hun, og det er bra, sier Hjelmeset.

Hun fikk beskjed om at hun måtte få med seg noen pallplasser i Tour de Ski.

– Punkt to var at hun burde slå Ingvild (Flugstad Østberg) og Heidi (Weng). Men nå har de to slått henne begge gangene her. Da er det ikke så mye mer å gå etter her. Nå får hun heller reise til NM og hevde seg der. Der kommer også Marit (Bjørgen) og Ragnhild (Haga) til å gå, sier Hjelmeset.

Hvis hun klarer å slå dem der, kan det være hennes vei til å gå OL-distanser.

– Så akkurat nå får ikke Astrid gå en OL-distanse?

– Jo, det kan hun gjøre. Sannsynligvis kan hun bli rangert som nummer fire der, sier Hjelmeset.

Topp 10 på andre etappe av Tour de Ski:

1. Ingvild Flugstad Østberg 26.48.1

2. Heidi Weng +27.8

3. Jessica Diggins +1.16.9

4. Krista Pärmäkoski +1.45.9

5. Sadie Bjornsen +1.46.2

6. Kerttu Niskanen +1.46.6

7. Astrid Uhrenholdt Jacobsen +1.59.9

8. Nicole Fessel +2.00.3

9. Petra Nováková +2.01.0

10. Sandra Ringwald +2.11.3