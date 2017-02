Tvillingbroren om gulljenta: - Hun sliter med selvtilliten

LAHTI: – Hun pleier ikke å ha tro på seg selv, sier tvillingbror Marius om verdensmester Maiken Caspersen Falla (26).

Han sto i den siste bakken sammen med mamma Heidi og Maikens samboer Christian Aune.

De så en opplagt løper som ikke bare vant prologen, men samtlige heat.

Til slutt kunne de juble for den eneste norske i feltet og familiens store helt, som gikk inn til sitt første individuelle VM-gull på sprint. Fra før er hun olympisk mester på distansen.

Men hvordan er egentlig Norges og verdens akkurat nå raskeste sprinter på kvinnesiden?

Broren karakteriserer henne slik:

– Hun er veldig nervøs og har sjelden troen på seg selv. Vi måtte prøve å psyke henne opp, sier broren om telefonene hun hadde med dem kvelden før løpet, og på morgenen.

– Maiken tror alle andre er så gode.

De tre fikk veldig troen på henne etter hvert som heatene skred frem.

– Og da Stina Nilsson gikk ut, var vi helt sikre på at hun skulle klare det.

– Det eneste vi var redde for, var at Maiken som bare er 162 cm høy og ikke veldig tung, skulle tape for noen som skeld forbi i den siste bakken. Men det gikk jo greit.

Tvillingbroren satser selv på langrenn. De to siste sesongene fullt og helt, på Team Jobzone. I likhet med Maiken har han bodd på Lillehammer, og leid hos henne inntil sist sommer.

– Da ble jeg kastet ut, fleiper Marius, som legger til at det var frivillig. Hun fikk samboer, og det gjorde han også.

Marius Caspersen Falla skulle egentlig ikke vært i Lahti. Sykdom eller kanskje som han selv sier, en skade, har bidratt til det. Onsdag skal ha inn til en operasjon på sykehuset.

Broren forteller at han selv er ute for resten av sesongen. Han er veldig stolt over søsteren sin, men har en forklaring på hvorfor hun lykkes så godt.

– Hun er en sliter og et arbeidsjern. Men hun er også veldig beskjeden privat, og liker ikke å gjøre så mye ut av seg selv. Men nå kommer hun neppe utenom det.

Broren, moren og samboeren tror ikke de får feire med Maiken Caspersen Falla.

– Vi må ta en middag uten henne. Hun skal forberede seg til mer i VM.