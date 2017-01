Trippelt norsk i Falun: Bjørgen slo Østberg i spurten

- Jeg planla på forhånd å gå fort og se om de sprakk. Jeg er fornøyd med avslutningen min, det er jo to raske jenter jeg går mot, sier hun. sier Marit Bjørgen til NRK.

Det ble tidlig klart på jentenes 15 kilometer klassisk i Falun at det kom til å stå mellom tre norske jenter.

Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen seilte fra de andre tidlig i løpet, og konkurrentene hadde aldri sjans til å hente dem inn igjen.

Bjørgen og Østberg gjorde det meste av drajobben, mens Weng for det meste lå i ryggen på de to.

Stina Nilsson har imponert denne sesongen, men i dag ble hun gående noe alene i fjerdeposisjon, rundt 20 sekunder bak den norske trioen gjennom hele rennet.

Opp i de siste sprintbakkene i Falun ble det et durabelig oppgjør mellom de tre jentene. Heidi Weng prøvde for første gang i rennet å komme seg opp i tet. Østberg holdt teten over den første kulen.

Opp den siste bakken virket det som Heidi Weng stivnet, og klarte ikke å tette luka opp til de to siste. Det ble derfor en duell mellom Bjørgen og Flugstad Østberg.

Østberg klarte aldri å komme helt opp i ryggen på den trønderske skidronninga, og til slutt var det Bjørgen som var først i mål. Østberg nummer to, med Weng åtte sekunder bak lagvenninnene på en tredeplass.