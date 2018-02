Treneren om det «beinharde» uttaket: – Jeg fulgte ikke hjertet

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: Hans Christer Holund ble nummer tre på 15-kilometeren. Seks dager tidligere OL-debuterte han med bronse på fellesstarten.

Likevel er ikke Lyn-løperen tatt ut på Norges stafettlag. På førsteetappen ble i stedet Didrik Tønseth foretrukket. Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo går de øvrige etappene.

– Hans Christer er selvsagt veldig skuffet og lei seg for at han ikke får gå. Han fortjener å gå, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

«Beintøft og knallhardt»

Tønseth er kjent som en klassiskspesialist og var med å vinne VM-stafettene i 2015 og 2017. Likevel så ikke NRK-ekspert og tidligere landslagsløper Torgeir Bjørn uttaket komme.

– Det var litt overraskende. Hans Christer Holund har vært i meget god form i OL, sier Bjørn.

Landslagstrener Hetland beskriver valget som «beintøft og knallhardt». Han forklarer vurderingen slik:

– Holund har dokumentert solid form i OL. Magefølelsen sier én ting, og hjertet sier en annen ting. Men vi har hørt på magefølelsen og sagt at Didrik Tønseth kanskje er den som er best på 10-kilometer klassisk av de to, sier Hetland.

Teori om Holund-vraking

Holund er kjent for å være best i fristil. Han måtte imidlertid se langt etter skøyteetappene – gitt formen til Krüger og Klæbo.

Det hadde Holund også innsett etter 15-kilometeren. Da uttalte han dessuten at han ville gå andreetappen – men der var egentlig Martin Johnsrud Sundby selvskreven.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn har en teori hvorfor Tønseth til slutt ble valgt foran.

– Vi mangler en typisk startmann. Holund er ikke akkurat det. Holund ville nok helst gått andre- eller tredjeetappen. Han er ikke den løperen med det beste taktomslaget. Det er viktig på en førsteetappe, sier Bjørn.

– Tønseth er rutinert som klassiskløper, og var med i Falun og Lahti, legger han til.

Formstigning

Tønseth har slitt tungt denne sesongen, etter at en hodeskade satte ham ut av spill i høst.

Torgeir Bjørn trekker imidlertid frem Tønseths formstigning de siste månedene.

Rett før VM ble Tønseth nummer fire på en 15-kilometer i fri teknikk i Seefeld. Det er dessuten langt fra trønderens favorittøvelse.

Likevel har det ikke blitt noen OL-øvelser på Tønseth. Før nå.

Herrestafetten starter 07.15 søndag. Norges mål er å revansjere Sveriges gull fra Sotsji-OL.