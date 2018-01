«Tour de Krise? På ingen måte»

langrenn

LENZERHEIDE: Det var en pine å se Didrik Tønseth karre seg opp bakkene fra stadion på jaktstartens andre runde. Desto vakrere var synet da Dario Cologna, omkranset av flere tusen hjemmefans, i elegant dobbeltdans dro fra en padlende Sergej Ustjugov.

Bedre TV-bilder enn jaktstarten i Lenzerheide, den tredje etappen i Tour de Ski, er det ikke mulig å få fra et skirenn. Det som foregikk på og rundt skiarenaen viser at langrennssporten har en fremtid også utenfor Norden.

Ofte preges langrenn også i Alpene av både norsk speaker, et stort norsk publikum og en total norsk dominans. I Lenzerheide pratet speakeren sveitsertysk, resultatlista viste et mangfold av nasjoner, og det var ikke en eneste vikinghjelm å se langs løypa.

Påskesol fra klar himmel, en fullsatt tribune langs oppløpet og entusiastiske sveitsere fra Chur, Davos og områdene rundt Lenzerheide, pisket frem sin favoritt. Dario Cologna vant Tour de Ski for første gang i 2009. Nå er han på vei mot sin fjerde sammenlagtseier, like mange som Tour-dronningen Justyna Kowalczyk.

Ingen norsk herreløper er foreløpig i stand til å hevde seg i toppen. Best utvikling har Hans Christer Holund. Trønderne er blitt gjort til statister, med Niklas Dyrhaug som et lite lyspunkt på jaktstarten. Selv han ligger over halvannet minutt bak Cologna i sammendraget.

Touren er i år blitt kritisert på grunn av alle forfallene. Selvsagt skulle vi ha hatt både verdens beste skiløper Johannes Høsflot Klæbo, verdens største langrennsstjerne Petter Northug, Charlotte Kalla, Stina Nilsson og Marit Bjørgen på plass. Men de tre første etappene i Sveits har vist at Tour de Ski-konseptet står støtt selv uten dem.

Markedsdirektøren i det internasjonale skiforbundet, sveitseren Jürg Capol, er ingen objektiv person i denne saken. Det var han som fant opp Tour de Ski sammen med Vegard Ulvang, og Capol gjør sitt beste for å markedsføre konseptet videre.

Men jeg tror han er inne på noe når han sier at 99 prosent av alle innbyggere i Zürich ikke aner hvem Johannes Høsflot Klæbo er. Zürich er den største byen i Sveits og ligger et par timers kjøretur unna Lenzerheide. Spør du de samme personene, kjenner langt flere til konseptet Tour de Ski.

Tour de Ski har vokst seg så sterkt at stjerneforfall ikke gjør all verden fra eller til. I Norge og Sverige er det naturligvis negativt, men her i Mellom-Europa, hvor langrennssporten har et intenst behov for å gjøre seg mer populær, kunne ikke idretten ha fått bedre markedsføring enn de tre siste dagene. Colognas oppvisning var prikken over i-en, etter at Laurien Van Der Graaff vant sprinten lørdag. Van Der Graaffs prestasjon ble for øvrig belønnet med halvannen side i den sveitsiske storavisen Neue Zürcher Zeitung.

Det er ikke i Norge og Sverige langrennssporten først og fremst har behov for å vokse. Der er interessen så stor at Strindheimstafetten på nyttårsaften trolig hadde fått skyhøye seertall om den ble direktesendt på TV. I Tyskland, det aller viktigste markedet, utgjør de ni Tour de Ski-dagene halvparten av all TV-tid landets innbyggere bruker på langrenn i en verdenscupsesong. Det viser betydningen av touren. FIS er avhengig av at konseptet fungerer og interessen opprettholdes.

Etter å ha fulgt de tre første etappene på nært hold, ser det ikke ut til at noen her i Sveits lar seg affisere av de norske og svenske forfallene. Heller tvert imot. Ingen nevner verken Klæbo, Bjørgen eller Northug. Bortsett fra i Norge og Sverige har ikke stjerneforfallene skapt noe B-preg på konkurransen.

For norsk langrenns del er det derimot bekymringsfullt at herreløperne ikke presterer bedre. Niklas Dyrhaug fikk en opptur på jaktstarten, Emil Iversen er ikke sin beste form, mens det ble full stopp for Didrik Tønseth.

En stor måned før OL fremstår ingen av de tre som medaljekandidater. Trøsten er at vi har gullfavoritten hjemme i Trondheim.

Frem til Johannes Høsflot Klæbo skal jakte gull i Sør-Korea, kan Cologna og de øvrige utlendingene få boltre seg i Tour de Ski, en konkurranse som slett ikke er i krise.

Den er faktisk ganske så bra.