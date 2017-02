Tønseth kunne endelig juble for gull: – I dag er han rett og slett suveren

Saken oppdateres

Med maktdemonstrasjonen sikret trønderen sitt første individuelle NM-gull. Fra før har han tre sølv, samt to gull på stafett.

– I dag er han rett og slett suveren, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Tønseths løp i NM på Lygna.

For Tønseth var i egen klasse. Etter en solid åpning økte han bare tempoet og til slutt kunne ingen måle seg med farten til trønderen.

Johannes Høsflot Klæbo tok sølvet, 42,7 sekunder bak vinneren. Martin Johnsrud Sundby ble nummer tre, over minuttet bak.

– Jeg visste jeg var i form. Jeg holdt igjen litt i starten, så var det bare å trykke «gassen i bånn», sier Tønseth til NRK.

Med torsdagens prestasjon la han inn en strålende søknad for å gå 30 kilometer i VM i Lahti. Det samme tror bronsevinner Sundby.

– De som ikke var med kan angre, for jeg tror Didrik sikret en plass, sier han til NRK.

Parkerte Sundby og Co.

I herreklassen var naturligvis regjerende mester Martin Johnsrud Sundby blant favorittene, men ved første passering var han noe overraskende over ti sekunder bak ledelsen.

– Jeg er litt overrasket over at Martin ikke er i nærheten, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Sundby fikk med seg Johannes Høsflot Klæbo i ryggen. Unggutten startet løpet forrykende og hadde et fantastisk utgangspunkt, men ute i løypa gikk Didrik Tønseth mye fortere enn duoen. Etter 10 kilometer passerte Didrik Tønseth 20 sekunder foran Klæbo.

– Har gått styggfort

– Han har gått styggfort i bakkene, oppsummerte NRK-kommentatorene.

Og Tønseth fortsatte å levere. Etter 12 kilometer var han over 40 sekunder foran Klæbo. I mål var han i egen klasse.

– Det ble en solid treningsøkt. Ikke så mye annet enn det. Det er tøff konkurranse i NM. For å være helt ærlig med deg, så er det helt perfekt. Kroppen er blytung. Det er for meg et godt tegn med det som skal skje om tre uker, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

Han har planer om å prikke inn storformen til Lahti-VM som starter om tre uker, der han håper å sikre sin første individuelle medalje.

– Jeg tror fellesstartene kanskje er mine beste muligheter, sier han og peker på 30 kilometer og 50 kilometer.

Resultater: 1. Didrik Tønseth (Byåsen) 38:30.2 2. Johannes H. Klæbo (Byåsen) +42,7 sek 3. Martin J Sundby (Røa) +1:04.2 min 4. Mikael Gunnulfsen (Ørn) +1:98.7 5. Vegard B Nilsen (Lillehammer) +1:16.3 6. Eirik Mysen (Oseberg) +1:24.0 7. Nils MB Grave (Korlevoll-Odda) +1:24.5 8. Simen H Krüger (Lyn) +1:29.5 9. Espen U. Frorud (Skiptvet) +1:46.6 10. Emil Nyeng (Ringebu/Fåvang) + 1:55.3 Kilde: NRK

