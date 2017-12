Therese Johaug får uventet støtte fra Finland: – Det gjør meg kvalm

langrenn

Nyhetssjefen i finske Yle, tilsvarende NRK, kommer med rene forsvarstalen for dopingtatte Therese Johaug. Dette kommer frem i Yle-sportens årskavalkade.

Johaug har fått mye kritikk i Finland etter hennes positive dopingprøve, både fra utøvere, media og folk flest.

– Den finske holdningen der man på en måte prøver å sammenligne det russiske jukset med Therese Johaug, gjør meg ille berørt. Jeg har ikke tall på hvor mange saker jeg har lest som dreier seg om at doping er doping. Slik er det jo ikke i det hele tatt. Det finnes en enorm bredde av doping, sier Yle-sportens nyhetssjef Christoffer Herberts.

– Det går ikke an å sammenligne en stakkars nordmann som ved en feil får i seg litt leppesalve, med et systematisk russisk juks der sikkerhetspoliti og statsledelsen i en nasjon er innblandet, sier Herberts videre.

– Hun er et offer

Han tar et oppgjør med det han kaller finsk skadefryd.

– Skadefryden som finnes i Finland rundt det som skjedde med Johaug gjør meg kvalm. Jeg synes at Therese Johaug er et offer, og jeg synes veldig synd på henne. Det som skjedde i Russland er så pill råttent at det ikke engang fortjener å nevnes i samme setning som Johaug, mener han.

Overfor den svenske avisen Expressen utdyper Herberts:

– Det finnes en utrolig stor motvilje mot norsk langrenn i Finland. Jeg synes ikke at Therese Johaug burde ha blitt frikjent, for straffen er logisk. Hun er ikke uskyldig dømt, men det hele var en feil. I Finland finnes holdningen om at nordmennene er like ille som russerne. Det synes jeg er helt vanvittig, sier Herberts.

– Skiforbundet som Trump

Han mener at Johaugs straff er for streng. Det synes også den finske sportsprofilen Kaj Kunnas. Han har derimot lite til overs for det norske skiforbundet.

– Det norske skiforbundet har oppført seg litt som Donald Trump, og hatt den holdningen at «vi trenger ikke å høre på noen». Men Therese Johaug er ikke det norske skiforbundet, sier han.

Selv ble finsk skisport skandalisert under Lahti-VM i 2001. Kunnas drar følgende sammenligning:

– I Norge elsker man idretten og idrettsutøveren mer enn i Finland. I Finland elsker man medaljene og seirene. I Norge har det vært vanskeligere å vende Therese Johaug ryggen ettersom man elsker henne både som menneske og idrettsutøver, sier han.