Tabbe fra arrangøren: Slik så det ut da Weng mottok Tour de Ski-trofeet

langrenn

VAL DI FIEMME/OSLO: Heidi Weng hadde en glimrende dag på jobb da hun søndag gikk inn til sin andre strake sammenlagtseier i Tour de Ski. Men det var ikke alle i Tour de Ski-sirkuset det gikk like bra for. Da den norske skistjernen skulle motta beviset på at hun hadde vunnet, kunne man nemlig legge merke til en arrangørtabbe.

Ved siden av pallen hang nemlig det norske flagget opp ned.

Hverken Heidi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg fikk det med seg da de sto på pallen, men tabben har fått oppmerksomhet i sosiale medier, og de to langrennsjentene ble konfrontert med tabben etter rennet.

– Det var jo litt spesielt. Jeg så det ikke selv, men jeg har hørt det, sier Weng.

– Det var ikke helt bra. Det var Heidi sitt flagg, ikke mitt, er responsen fra Ingvild Flugstad Østberg.

Også i sosiale medier var det nordmenn som bet seg merke i at flagget hang opp ned.

Er ikke bare bare med sånne flagg... Neste gang gjør dere det riktig arrangør #TourDeSki @NRK_Sport @vgsporten pic.twitter.com/YGHVwINh7H — Carl (@Carlerikgjersoe) January 7, 2018

Fra debrief i #TourDeSki : Neste gang henger vi alle de norske flaggene riktig vei, dere. #YouHadOneJob 🇳🇴 pic.twitter.com/JUb3etTLnj — Severin B. Hanssen (@sevhan) January 7, 2018

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, 6. og siste etappe i Tour de Ski: Kvinner, 9 km: 1) Heidi Weng, Norge 32.11,5, 2) Teresa Stadlober, Østerrike 0.41,3, 3) Jessica Diggins, USA 0.41,9, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.50,3, 5) Elizabeth Stephen, USA 1.22,6, 6) Nathalie Von Siebenthal, Sveits 1.23,5, 7) Krista Parmakoski, Finland 1.26,0, 8) Kerttu Niskanen, Finland 1.29,6, 9) Stefanie Böhler, Tyskland 1.34,5, 10) Anastasia Sedova, Russland 1.36,3. Øvrige norske (topp 30): 23) Anne Kjersti Kalvå 3.24,1. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Weng 2.20.56,5, 2) Østberg 0.48,5, 3) Diggins 2.32,2, 4) Parmakoski 2.57,7, 5) Stadlober 3.09,4, 6) Niskanen 4.17,0, 7) Sedova 4.49,6, 8) Von Siebenthal 4.56,1, 9) Sadie Bjornsen, USA 6.15,0, 10) Böhler 6.41,1. Øvrige norske: 22) Kalvå 10.32,4. Menn, 9 km: 1) Martin Johnsrud Sundby, Norge 28.36,4, 2) Maurice Manificat, Frankrike 0.12,8, 3) Denis Spitsov, Russland 0.14,3 4) Dario Cologna, Sveits 0.15,7, 5) Hans Christer Holund, Norge 0.20,6, 6) Alex Harvey, Canada 0.23,6, 7) Didrik Tønseth, Norge 0.26,9, 8) Jean Marc Gaillard, Frankrike 0.32,4, 9) Lucas Bögl, Tyskland 0.40,8, 10) Alexej Vitsenko, Russland 0.41,5. Øvrige norske (topp 30): 16) Niklas Dyrhaug 1.08,9. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Cologna 2.49.29,8, 2) Sundby 1.26,5, 3) Harvey 1.30,6, 4) Alexej Poltoranin, Kasakhstan 1.41,7, 5) Holund 2.17,8, 6) Alexander Bolsjunov, Russland 3.09,7, 7) Gaillard 3.16,7, 8) Daniel Rickardsson, Sverige 3.20,8, 9) Aleksej Tsjervotkin, Russland 3.33,5, 10) Andrej Larkov, Russland 3.38,8. Øvrige norske: 12) Dyrhaug 4.46,3, 14) Emil Iversen 5.15,7, 17) Tønseth 5.35,0, (©NTB)

Til tross for et lite feilskjær fra arrangøren, ble søndagen en stor dag for Heidi Weng. Da seieren var i boks var 26-åringen lykkelig.

Hun rykket fra Ingvild Flugstad Østberg i begynnelsen av monsterbakken, og så seg aldri tilbake.

– Jeg følte at jeg måtte prøve. Jeg kjente at jeg fikk en liten luke, da var det bare å holde den oppe. Det er ekstra gøy at mamma, pappa og kjæresten min er her. Jeg føler at jeg får ekstra motivasjon hver gang de er her, sier Weng til Aftenposten etter triumfen.