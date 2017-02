TV 2: Petter Northug er med i VM-troppen

Northug ville stilt i mesterskapet uansett om han var i troppen eller ikke, for som tittelforsvarer har han friplass i både sprinten og femmila som han vant i Falun for to år siden.

TV 2 skriver at langrennsledelsen mandag tok ut de 12 som skal til VM, og Northug er blant dem. Dermed får trønderen sjansen til å vise at han er verdig en plass både i stafetten og på 30-kilometeren i Lahti.

– Dette er et fornuftig valg, Petter tar ikke plassen til noen medaljekandidat og alle vet jo hva Petter i mesterskapsform er, sier TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

Landslagstrener Tor Arne Hetland avviser til VG at troppen er klar.

– Det har ikke blitt tatt ut noen tropp, sier han til VG.

Han sier at det ble avholdt et telefonmøte mellom Vidar Løfshus, Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum, hvor ulike løpere og distanser ble diskutert, men han benekter at det førte til at VM-troppen ble tatt ut.

Planen er at troppen skal offentliggjøres etter NM-distansene på lørdag.

VM-troppen blir slik, ifølge TV 2: Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug jr., Didrik Tønseth, Emil Iversen, Niklas Dyrhaug, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Hans Christer Holund, Finn Hågen Krogh, Anders Gløersen, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger.

(©NTB)