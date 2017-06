Svensk stiftelse håner Johaug med dette bildet - nekter å beklage

Ren Idrott er navnet på en svensk stiftelse som ble grunnlagt i 2002. Stiftelsen har hatt en rekke svenske idrettsstjerner som ambassadører, og målgruppen har først og fremst vært idrettsungdom. Hovedmålet har vært å motvirke dopingbruk.

Etter mye økonomisk bråk ble Ren Idrott lagt ned i fjor. Men Ren Idrott eksisterer fortsatt med en Facebook-side, og i oktober la siden ut en fotomontasje med Therese Johaug.

Den norske skistjernens hode er plassert på en særdeles muskuløs kropp, og i venstre hånd har hun salven som hun ble dopingdømt for. «For sore lips and extremely good shape», står det i teksten til bildet.

– Hennes eget ansvar

Den svenske avisen Expressen har snakket med skytteren Håkan Dahlby, som er ansvarlig for Ren Idrotts Facebook-side. Han ser ingen problemer med bildet.

– Folk får tolke det som de selv vil, men dopet er hun jo. Hun har jo tatt det, og det er hennes eget ansvar, sier Dahlby.

Avisen spør også hvorfor Ren Idrott har laget det manipulerte bildet.

– Hun er en liten, sped kvinne, men det hun tok er forbudt. Det var for å poengtere at dette ikke er godkjent. Vi skal holde oss borte fra dette, det er det Ren Idrott står for, sier Dahlby til Expressen.

– Føles useriøst

De tidligere svenske idrettsheltene Stefan Holm og Kajsa Bergqvist var med på opprettelsen av Ren Idrott i 2002. Holm sier dette når han får se fotomontasjen av Johaug:

– Ai... Dessverre føles det useriøst, sier han.

Ren Idrott har vært rammet av flere skandaler. Stiftelsens leder Sven Nylander måtte gå av etter at han tok kokain i forbindelse med friidretts-EM i Göteborg i 2006. I 2009 ble ambassadør Magnus Hedman tatt for bruk av anabole steroider.

Etter flere år med økonomisk rot ble Ren Idrott lagt ned 16. juni 2016. Men selv om stiftelsen altså ikke eksisterer mer, er Facebook-siden med det lite flatterende bildet av Johaug synlig.