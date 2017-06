Svensk kommentator går hardt ut mot Johaug-dokumentar: – En kvalmende film

Dokumentaren «Therese Johaug: Dommen» ble sendt på TV 2 i februar. Nylig ble den også sendt for svenske øyne på SVT.

Fredag langet kommentator Johan Croneman i svenske Dagens Nyheter kraftig ut mot SVT for at de sendte Johaug-dokumentaren. Selve dokumentaren får også høre det, i kommentaren med tittelen: «Johaug-dokumentaren handler bare om å renvaske Norges skijente».

I perioden Therese Johaug ventet på dopingdommen fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg, ble hun fulgt av et dokumentar-team fra Globus Media, som arbeidet på TV 2s vegne.

– Ønsker bare å renvaske Norges skijente

– Det er på mange måter en kvalmende film. Det er åpenbart fra begynnelsen at den ikke har noen ambisjon om å finne hele sannheten eller å sette denne historien i en større sammenheng, skriver Croneman .

Produsent og daglig leder i Globus Media, Anders Sæther, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke TV 2s programdirektør, Bård Eriksen. Han henviser til TV 2s kommunikasjonssjef, Jan Petter Dahl.

– Det at han kaller den kvalmende får stå for hans regning, sier Dahl.

Croneman mener bildene, musikken og intervjuene er «sminket».

– Dokumentaren later i det lengste som om ambisjonen er å søke etter sannheten, men alt handler om å renvaske bildet av hele det norske folks elskede skijente, skriver han.

Dahl sier at ambisjonen hele tiden har vært å vise flere sider av saken, ikke bare Johaugs egen, slik Croneman beskylder dokumentaren for å gjøre. Han forsikrer om at TV 2 har gjort de nødvendige grepene for å sikre en mest mulig helhetlig fremstilling av saken.

– Dette er de første kommentarene vi har fått av et slikt slag på denne dokumentaren, sier Dahl.

Venter endelig dom

Teamet bak dokumentaren fulgte Johaug tett fra hennes positive dopingprøve ble avslørt i oktober og frem til hun mottok dommen på 13 måneder fra utvalget i NIF.

For øyeblikket avventer langrennsløperen endelig dom fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) om hva som skjer med dommen hun allerede har fått. I CAS-høringen som foregikk i starten av juni, la advokaten til det internasjonale skiforbundet (FIS) ned påstand om at Johaug må utestenges i 16–20 måneder.

Den endelige dommen er ventet i løpet av de fem neste ukene.