Svensk OL-vinner ønsker å hjelpe dopingdømte Johaug: – De strør salt i de åpne sårene hennes

langrenn

– Om hun hadde spurt om jeg skulle komme og trene med henne, hadde jeg gjort det med én gang, sier hun til den avisen Expressen.

Den svenske 31-åringen har syv mesterskapsmedaljer, hvorav OL-gull fra stafetten i Sotsji.

Veldig mange av de norske og svenske langrennsløperne er på samling i Val Senales i disse dager.

Høydetreningen i Italia på denne tiden av året har alltid stått på planen også for Johaug, som nå er utestengt etter at hun ble dømt for doping.

Det svenske landslagets Anna Haag er også der, og hun reagerer kraftig på det som har skjedd med utøveren fra Dalsbygda.

Derfor har hun tatt kontakt med henne, og tilbudt hjelp. Haag har imidlertid ikke fått svar.

– Det respekterer jeg. Slik situasjonen er for Therese nå, er det som å strø salt i åpne sår, sier hun til avisen.

Johaugs straff ble til slutt for forlenget til 18 måneder. Nylig gikk hun ut og fortalte at hun måtte ta en pause, for å hente seg inn igjen. Det har vært en tung tid for veteranen, som hele tiden har sagt at hun ønsker å komme tilbake.

Vanskelig å ha dialog nå

Mens det har vært langrennsløpere og andre toppidrettsutøvere i utlandet som har ment at Johaug har fått den straffen hun fortjener, så har Johaug fått stor støtte på hjemmebane.

Mange i Sverige mener også at hun fikk en veldig hard straff.

Haag forteller at hun håper på å kunne trene sammen med Johaug i fremtiden. Den norske og svenske løperen har alltid kommet godt overens.

Haag har hatt litt kontakt med Johaug siden hun ble utestengt. Den siste henvendelsen var for å si at den svenske skistjernen tenker på henne.

– Jeg forstår at dette ikke er det letteste for Therese å ha en dialog nå, fortsetter hun.

Haag forteller at hun har full respekt og forståelse for at Johaug vil ligge lavt i terrenget akkurat nå.

Skulle ha forberedt seg til OL

Hun tror det er en ekstra tøff tid for henne, fordi alle andre aktive forbereder seg til OL i Sør Korea i februar.

Det mesterskapet var målet for den norske utøveren også, men slik gikk det ikke.

Ski-VM i 2019 i Seefeld blir hennes mulighet for comeback i større sammenheng.

I Sverige har Johaug-saken vært et hett tema siden den eksploderte.

Noen mener fortsatt, som SVT-ekspert Mathias Fredriksson, at «han ikke er sikker på at hele historien om hva som skjedde», er kommet frem.

Denne uttalelsen får Haag til å reagere sterkt:

– Hva slags rett har vi til å vite alt? Jeg synes at vi skal legge dette bak oss nå, uttaler hun seg til Expressen.