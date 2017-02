Sundby tror ikke på Ustjugov

– Mitt råtips er at han står over 15-kilometeren, men går stafetten og femmila, sa Sundby under den internasjonale pressekonferansen etter skiathlonsølvet.

15-kilometeren går kommende onsdag, mens femmila er avslutningsøvelsen søndag 5. mars.

For mye armer og bein i et litt raskt padletempo førte til at Sundby fikk avslutningen på tremila ødelagt.

Han trodde ikke at det stavbrekket ville plage ham lenge. Det kommer tre nye konkurranser for Sundby de kommende åtte dagene.

Se stavbrekket her:

Bygge

– Hvordan skal du bygge deg opp igjen til 15-kilometeren?

– Det positive med i dag er at jeg er i veldig god form, og jeg har flere muligheter igjen i VM. De må jeg bare angripe. Det er én færre mulighet etter dagen i dag, men jeg skal bruke dagene godt.

– Er sølv dårlig betalt?

– I et VM så er sølv bra, men jeg drømmer om gull jeg også slik alle andre gjør. Vi får summere opp etter at alle løpene er gått.

Tom

– Hva tenkte du over mål etter alt dette pratet om gullet?

– I dag var jeg tom over mål. Det var ingen følelser i det hele tatt. Det var bare tomt. Det er blanding av det at jeg er i kjempegod form og ikke klarer å vinne, samtidig som jeg har lyst til å gjøre mine beste skirenn i Lahti.

Lørdag konkluderte Sundby med at han nok aldri hadde gått fortere på en skøytedel i en skiathlon. Det lover godt med tanke på det som skal komme.

I tillegg til at Sundby har igjen to individuelle øvelser, så venter det også en stafett kommende fredag. Sundby er et naturlig valg på 3. etappe, men han kan også gå en klassisketappe.

Lørdagens tredjemann i skiathlon, Finn Hågen Krogh, blir Norges ankermann.

