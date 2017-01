Sundby toer da russiske Ustjugov sprengte feltet

OSLO/VAL MÜSTAIR: Langrennsløperne åpnet det nye året med å gå 10 kilometer fellesstart på den andre etappen av Tour de Ski. Etter sprinten på første etappe, kunne man nå se hvem som er interesserte i å jage i sammendraget.

Mest bemerkelsesverdig: Martin Johnsrud Sundby, som konsekvent lå i front og styrte tempoet. Helt til Sergej Ustjugov satte inn et kjemperykk en kilometer før mål og fikk ei luke til Sundby, Didrik Tønseth og Sjur Røthe.

På oppløpe klarte ikke de norske guttene å gjøre noe med russeren, som tok sin andre etappeseier på to forsøk i årets renn.

– Det ble et krigeløp, der man kan risikere å rote bort touren. Så må man bare prøve å holde status quo. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Sundby.

Kritisk for Krogh

Halvveis begynte feltet å sprekke opp, og Finn Hågen Krogh var blant løperne som havnet bakpå. Han var blant favorittene på forhånd, men får nå en vanskelig oppgave i kampen om sammenlagtseieren. I mål var han 50 sekunder bak Ustjugov.

– En smell, sier TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeseth.

– Jeg skulle gjerne hatt litt mer luft i dag. Jeg tror dessverre dette ødela for sammenlagtseieren. Det skjedde ikke noe mer enn at det gikk for fort. Det ble en tung dag, kanskje litt vel tung, forklarer Krogh selv overfor TV 2.

Saken oppdateres!