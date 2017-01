Magesyk Sundby sjanseløs mot Ustjugov opp monsterbakken

Martin Johnsrud Sundby ga klar beskjed om at han skulle gå det remmer og tøy kunne holde, så fikk vi se om det holdt.

Det holdt ikke mot russiske Sergej Ustjugov.

– Det var brutalt. Jeg har ligget med magesjau i hele dag. Det var kjedelig at det ble sånn. Det var nok sjanseløst uansett, for Sergej er sterk, sa Martin Johnsrud Sundby til NRK.

– Jeg er veldig glad. Det har vært noen tunge tider for oss de siste ukene, så denne seieren betyr mye for hele laget og spesielt for Sergej, sa den russiske treneren Markus Cramer.

– Jeg må prøve å ignorere mageproblemene, men det var ikke noen behagelig oppladning, sa Sundby.

På det nærmeste var avstanden rundt 50 sekunder, men russeren har vært råsterk gjennom hele touren, og var utilnærmelig opp alpintbakken i Val di Fiemme.

Dario Cologna slet seg inn til tredjeplass sammenlagt. Simen Hegstad Krüger ble nest beste norske på 8. plass.

– Det har gått over all forventing hele veien. Jeg er kjempegodt fornøyd med touren, sier Krüger til NRK.

Franske Maurice Manificat fikk beste etappetid.

Saken oppdateres