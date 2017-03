Sundby om hva som venter Johaug i CAS: - Du sitter der og føler at du har begått et drap

Tirsdag ble det klart at Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde anket dopingdommen mot Johaug. Skistjernen ble i februar utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund for å ha fått i seg et forbudt stoff.

Dermed må Johaug belage seg på enda mer venting og usikkerhet. Etter hvert må hun også forklare seg i sveitsiske Lausanne når Idrettens voldgiftsrett (CAS) skal behandle saken.

– Det er et lite vennlig klima i Lausanne. Jeg misunner ikke Therese den opplevelsen, og jeg tror det er veldig trist for alle at denne saken ikke er over. Det er kjipt at den må opp igjen på denne måten, men samtidig skal jo dette være en arena der hun får prøvd ut saken sin en gang til, sa Sundby da han møtte til pressetreff i Holmenkollen fredag.

Ingen god følelse

Sundby måtte selv forklare seg overfor CAS da han selv var i dopingklisteret. Han ble utestengt i to måneder for feil bruk av astmamedisin. Han har ingen gode minner fra høringen.

– Jeg var ikke forberedt på den måten å bli behandlet på. Du sitter der og føler at du har gjort et drap. Det er holdningen og følelsen du fikk i det rommet. Ut fra de forholdene som lå til rette i min sak, var det en utrolig følelse å få. Det er litt av det som møter Therese. Jeg hadde det vondt i de dagene jeg var der.

Han poengterer samtidig at CAS også er en mulighet for Johaug.

– Det skal være en uavhengig arena som skal ta stilling til saken hennes på nytt. Hvis rettferdigheten noen gang skal få seire, får vi håpe det faktisk kan gå i hennes favør. Hun bør få prøvd saken sin på en ordentlig måte, og hun bør ha de aller, aller dyktigste folkene i ryggen, mener Sundby.

– Tror du hun kan få en strengere straff?

– Jeg kan ikke se for meg hvordan det skal være mulig, men man vet aldri.

Stiller opp

Røa-løperen er en god venn av Johaug. Han bidrar gjerne om hun vil høste av hans erfaringer.

– Jeg snakker jevnlig med Therese uavhengig av saken. Vi er gode venner og har en god relasjon. Nå har vi også muligheten til å dele en del erfaringer som er nyttig for henne. Jeg stiller selvsagt opp.

Sundby vil ikke si så mye om kritikken Norges Skiforbund har fått for å ta regningen i Johaug-saken.

– Jeg er ikke rett mann til å svare på det. Det er noe Erik Røste (skipresident) og Vidar Løfshus (langrennssjef) må ta stilling til. For meg som utøver i den situasjonen jeg sto i, betydde det alt å ha forbundet sitt i ryggen.

(©NTB)