Sundby måtte ha 15 minutter for seg selv: – Rullegardinen gikk ned

LAHTI: – Det er dritkjipt. Jeg kom jo hit med en drøm om å vinne individuelt gull.

Han forsøkte, forsøkte og forsøkte.

Men på det skarpe føret i Lahti-løypene maktet ikke Martin Johnsrud Sundby å riste av seg feltet.

Etter 15 starter i individuelle renn i VM og OL har Oslo-gutten ikke vunnet det gullet han lengter sånn etter.

Dermed er fortsatt Petter Northug den eneste norske langrennsløperen som har vunnet et distanserenn i mesterskap de siste 10 årene.

– Kvarter for meg selv

På vei inn i intervjusonen etter blomsterseremonien ga han kona Marieke en klem og fikk noen trøstende ord. Før det hadde 32-åringen tatt en timeout i smøreboden bak målområdet.

– Jeg hadde et kvarter for meg selv. Jeg prøvde å gå gjennom løpet på nytt. Var det noe jeg kunne gjort annerledes? Hvordan kunne jeg løst ting?

Konklusjonen var at han hadde gitt absolutt alt. Det var lite mer å gjøre.

– Hvordan har du det nå?

– Nei, jeg ... Pfffrffff ... Det er dritkjipt. Jeg kom hit med en drøm om å vinne individuelt gull. Og jeg gjør et veldig godt mesterskap. Jeg tar to individuelle sølvmedaljer og gull på stafetten. Men jeg får ikke til det jeg drømmer om. Det blir jeg lei meg for. Nå skal jeg deppe litt over det et par timer og så ... Det er jo bare idrett.

– Klarer du å snu dette til noe positivt motivasjonsmessig fremover?

– Jeg sliter ikke med å motivere meg. Det kommer mange skirenn i fremtiden også. Jeg skal nok klare å motivere meg. Men man få lov å bli litt lei seg når man ikke klarer å få til det man har jobbet for.

– Når skjønte du at det ikke gikk?

– Jeg gikk all-in for det de siste to kilometerne. Jeg trøkket til og brydde meg ikke i hvor folk var. Jeg kjørte på og så kom de på meg igjen inn i "Indian hill". Så prøvde jeg igjen, jeg gikk til skikkelig. Men da de skled inn mot meg mot den siste svingen, så skjønte jeg at gullet røk. Og da gikk rullegardinen litt ned.

La gullplan i mai

For 10 måneder siden la Johnsrud Sundby VM-planen. Etter uflaks og sykdom i tidligere mesterskap skulle han vinne sitt individuelle gull her i Lahti.

Og gullet han ønsket seg aller mest var på femmila.

Han brakk staven i den siste bakken på den innledende tremila – og fikk sølv.

Han ble satt grundig på plass av hjemmehåpet Iivo Niskanen på 15 kilometer klassisk – og ble belønnet med en ny sølvmedalje.

Og på den avsluttende femmila fikk ikke Sundby drahjelp av føret – og skled over mål på femteplass.

– Lørdag kveld fikk vi høre at arrangøren ikke hadde tenkt på preparere løypa før 50-kilometeren. Det overrasket oss at de valgte å ikke gjøre det. Men det måtte vi løse – det var jo likt for alle. Vi så at forholdene kom til å bli identisk med det jentene skled rundt på i går. Da ble det en helt annen femmil og strategi enn det vi hadde sett for oss. Det var ikke dette jeg hadde tenkt på de siste 10 månedene. Jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg forsøkte å skaffe meg forspranget. Men jeg var sjanseløs.

– Hva ville forskjellen vært dersom løypa var preparert?

– Det var klinkis i dag og vi gikk med nesten 25 km/t. Det ble en enorm fart. Det ble mer som et sykkelritt. Når du kommer opp i 25–30 km/t, merker du hvor mye letter det er å ligge bak. Og hvor stor fordel det er. Det var ikke mulig å få til noe.

Skal vinne Kollen-femmila

Med preparert løype ville det blitt løsere, tempo i feltet saktere, og det ville blitt lettere for Johnsrud Sundby å rive seg løs.

– Hva gjør det med deg at du fortsatt ikke har det gullet?

– Det gjør ikke noe konkret med meg. Jeg har ikke klart å innfri mine egne forhåpninger og drømmer om å ta en gullmedalje her. Nå kommer jeg hjem med to sølv og ett gull. Det er et bra VM, det. Men likevel ikke det jeg drømte om. Nå skal jeg deppe litt over det, sa Sundby.

Han tok med kona til Helsinki og overnattet på hotell der i natt.

– Så skal jeg komme meg hjem og være sammen med guttene. Og så skal jeg vinne femmila i Holmenkollen om en uke.

Mesterskapsforbannelsen

Johnsrud Sundby og mesterskap har vært «stang ut» siden debuten i VM i Liberec i 2009. Om drøyt 11 måneder får han nye gullsjanser i Ol i Pyeongchang. Da vil han være 33 år. Med andre ord: Han begynner å få hastverk med å vinne det individuelle mesterskapsgullet.

– Kommer du til å gjøre noen justeringer i opplegget før OL?

– I år har jeg truffet bra med opplegget mitt og vært i min beste form under VM. Jeg slipper forhåpentligvis en møkkasommer og møkkahøst med mye utenomsportslig drit. At jeg kan legge fokus inn på trening i stedet. Det blir nok et litt annet type år.

– Hvordan passer løypene i Pyeongchang deg?

– Det lille vi har hørt er at skøyteløypa er ganske tøff og klassiskløypa ganske lett. Da tror jeg både duatlon, 15 kilometer skøyting og femmil klassisk passer meg bra.