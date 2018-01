Sundby langspurtet og tok NM-gullet

langrenn

Martin Johnsrud Sundby lå lenge usynlig i bakgrunnen, men slo til kort tid før mål og kopierte fjorårets NM-seier i skiathlon lørdag.

Veteranen slo Niklas Dyrhaug med 1,4 sekunder. Sundby hadde ingen problemer med å trygge inn seieren på 30-kilometeren. Bronsen gikk til Finn Hågen Krogh.

Sundby gikk billig og ventet på muligheten som bød seg. Den grep han på en solid måte.

Det var langt fra høy fart under lørdagens tremil. Løperne byttet på å dra i tet, men ingen så meningen i å sprenge feltet. Dermed var det en stor gruppe som holdt sammen hele veien.

– Jeg hadde håpet at det skulle gå så sent som mulig. Jeg er fornøyd med at jeg får noen meter og klarer å avgjøre. Nå blir det to uker med intensiv trening. Dette er kanskje det siste rennet jeg går før OL, sa Sundby til NRK.

NM langrenn på Gåsbu lørdag, skiathlon: Menn, 30 km: 1) Martin Johnsrud Sundby, Røa 1.16.13,3, 2) Niklas Dyrhaug, Tyrdal 0.01,4 min. bak, 3) Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen 0.01,9, 4) Espen Udjus Frorud, Skiptvet 0.02,0, 5) Mattis Stenshagen, Follebu 0.02,0, 6) Simen Hegstad Krüger, Lyn 0.02,4, 7) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 0.02,7, 8) Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen 0.02,7, 9) Johan Hoel, Åsen 0.02,9, 10) Daniel Stock, Vadsø 0.03,0. Kvinner, 15 km: 1) Marit Bjørgen, Rognes 39.46,6, 2) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heming 0.00,2 min, bak, 3) Ragnhild Haga, Åsen 0.00,3, 4) Silje Øyre Slind, Oppdal 0.40,4, 5) Kathrine Harsem, Varden Meråker 1.06,9, 6) Kari Øyre Slind, Oppdal 1.24,2, 7) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 1.49,7, 8) Silje Theodorsen, Kvaløysletta 1.49,7, 9) Anna Svendsen, Tromsø 1.50,1 10) Emilie Fleten, Gol 2.08,1.

Neste måned jakter 33-åringen sin aller første individuelle mesterskapsgull under lekene i Pyeongchang.

– Jeg er nok ingen favoritt, men som alle andre som stiller til start så drømmer jeg om gull. Min store drøm er å ta gullmedalje, selvfølgelig. Men jeg forventer ikke at det skal skje.

Dyrhaug var først inn på stadion ved skibyttet etter 15 kilometer, men måtte til slutt nøye seg med sølvet.

Krogh falt i en bakke da det var under fem kilometer igjen til mål. Det kostet krefter, men han klarte likevel å sikre NM-bronsen.

– Jeg hadde et litt ugunstig fall mot slutten. Da Martin rykket, følte jeg meg stiv, men jeg er fornøyd med en tredjeplass i dag. Jeg var ikke sterk nok på slutten, sa Krogh til NRK.

