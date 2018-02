Sundby fikk høre det fra kona etter OL-beskjed

langrenn

PYEONGCHANG: – Jeg har levert min råeste dag på en idrettsbane her. Men så har det vært et par skuffelser, sa 33-åringen etter nedturen med femteplass på OL-femmila.

Røa-løperen hang over et gjerde i målområdet. Det lyste skuffelse av ansiktet. Sundby måtte ha noen minutter helt for seg selv etter målgang.

Med ryggen til medaljevinnerne sto han og stirret tomt foran seg.

Bak ham feiret Iivo Niskanen Finlands første OL-gull her i Pyeongchang.

Sundby skulle helst vært der selv, jublende for sitt første individuelle gull i et mesterskap.

Men det ville seg ikke denne gangen, heller.

Han har ni individuelle starter i OL. Han har ni individuelle starter i VM.

Det har gitt seks medaljer. Ingen gull.

Men jakten på det individuelle gullet fortsetter.

Snakket med kona om nytt OL

Etter gullet på lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo, erkjente Sundby at de fire årene etter Sotsji-OL hadde gått fort og at han ikke utelukket et nytt OL.

Tidligere har han sagt at målet var å holde på til 2020, da han vil være 35 år.

– Kona (Marieke) var ikke så glad da hun leste den uttalelsen. Jeg spurte om hun ikke syntes det hadde gått fort siden Sotsji-OL, og hun var for så vidt enig i det.

– Hva sa hun?

– Hun pleier å ringe meg når hun leser sånne uttalelser. Hun sier det er hyggelig om vi tar det internt før jeg tar det i media. Men hun trodde hun skulle klare å leve med det i fire år til.

– Det betyr at du er med i 2022-OL?

– Jeg kan ikke stå her og si det. Plutselig skjer det et eller annet som gjør at det ikke er mulig å fortsette å konkurrere eller trene. Men jeg elsker dette livet, jeg elsker å konkurrere på øverste plan. Forutsetningen er at jeg klarer å kjempe med de beste, at jeg kan kjempe om medaljer. Så lenge jeg klarer det, vil jeg fortsette å gå på ski, sier tobarnsfaren som også har en familiekabal å ta hensyn til når han skal legge planene for videre satsing.

Slet med dårlige ski

Han tok tidlig kommandoen på femmila. De fire norske løperne lå i front av femmilsfeltet. Helt til det første skibyttet etter 16 kilometer. Rett etter suste Niskanen fra og smadret det som til da hadde vært et nesten samlet felt.

I mål var Sundby to minutter og 43 sekunder bak den finske OL-vinneren. Det er ren utklassing.

– Det er forferdelig skuffende at vi ender opp med en dag der vi ikke er i nærheten av å kjempe om gullmedaljen. Det er selvfølgelig en nedtur. Men det må vi takle, sa Sundby som sammen med sine tre norske lagkamerater tidlig satte fart få femmilsfeltet.

Hans Christer Holund og Niklas Dyrhaug innrømmet at de norske løperne ble fragått på dårlige ski. Det ble dårligere og dårligere feste etter skibyttet. Gliden var heller ikke bra.

Sundby var ikke like tydelig da han ble spurt om skiene.

– Jeg synes det er et vanskelig spørsmål å svare på, sa han.

– Det ble litt vanskelig. Jeg vet ikke om føret endret seg eller hva det var for noe. Det kan ha skjedd noe med været. I starten hadde vi kjempeski. Men det var seigt å se Poltoranin og Niskanen gli fra meg ned langbakken da de rykket. Men vi gjorde så godt vi kunne. Det var et utfordrende føre. Vi så det også på Cologna, som er i OL-form som vanlig. Han hadde ikke nubbesjanse. Vi lå i en pulje med store navn, men vi hadde ingen sjanse.

Endrer opplegget neste vinter

Han reiser fra OL med to gull og én sølv, og sier det er helt fantastisk.

– Jeg reiser herfra etter to uker fulle av kontraster. Onsdagen med Johannes var den råeste dagen jeg har hatt på en idrettsarena. Det vil jeg ta med meg resten av livet. Og så har det vært nedturer. Jeg har vært fryktelig skuffet ved to anledninger, og følt meg fantastisk bra ved tre anledninger. Jeg har i hvert fall vært i min beste form denne sesongen i OL.

Denne sesongen har alt dreid seg om å komme i form til OL. Det har ifølge Sundby gått ut over rennene i verdenscupen. Og det har ikke gitt ham noen god følelse.

Derfor blir det endringer inn mot neste sesong. Da er det VM i Seefeld.

– Jeg har ikke kommet så langt med opplegget for neste sesong. Men det jeg vet er at jeg ikke har trives med å ikke gå jevnt fort hele tiden. Det har jeg lyst å gjøre noe med til neste år. Det var en ny opplevelse for meg, og det var noe dritt. Jeg ønsker meg tilbake der jeg går jevnt fort.

Sa Sundby. Og forlot mediene. Noen meter bak ham i intervjusonen kom vinner Iivo Niskanen.

De to siste sesongene har han kun satset på to skirenn: 15-kilometeren i Lahti-VM på hjemmebane. Og OL-femmila.

Niskanen vet å prikke formen. Han vant begge gullene. To gull som Sundby gjerne skulle hatt selv.